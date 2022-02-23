جمعية شباب الأعمال تبحث فرص الاستثمار مع الغرفة التجارية لـ«لاتفيا»

استضافت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، خالد العواض رئيس الغرفة التجارية العربية اللاتفية، والوفد المصاحب له، وناقش الجانبان سبل دعم العلاقات الثنائية بين الشركات المصرية ونظيراتها بدولة لاتفيا، في إطار حرص الجمعية علي تعزيز سبل التعاون مع مختلف الجهات الخارجية لدعم الاقتصاد المصري، وشارك في اللقاء ممثلين عن شركات لاتفيا في قطاعات الأسمدة والتكنولوجيا والأثاث والصناعة.

وقال محمد عبد الرحمن نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إنّ وفد الغرفة التجارية العربية اللاتفية ضم رجال وسيدات أعمال في عدة قطاعات صناعية، مضيفاً أن الجمعية عقدت اجتماعات مع وفد الغرفة لمناقشة فرص التجارة بين مصر ولاتيفا في مختلف المجالات، ودعم الأفكار وتفعيل شراكات متبادلة بين البلدين، مع التركيز على استيعاب الأفكار الجديدة والخبرات المختلفة في مجالات التجارة والصناعة والتكنولوجيا، مع وضع خطوط مفتوحة بين الطرفين للمتابعة.

واردات لاتفيا ارتفعت في ديسمبر 2021 لتصل إلى 1.675 مليار يورو

وكشف «عبد الرحمن»، أن واردات لاتفيا ارتفعت في ديسمبر 2021 لتصل إلى 1.675 مليار يورو مقارنة ب1.658 مليار يورو في نوفمبر 2021، مضيفا أن الصادرات المصرية للاتفيا وصلت إلى 6.16 مليون دولار خلال عام 2020، وتأتي الفاكهة والمكسرات على رأس الصادرات.

وأضاف نائب رئيس الجمعية، أنّ شباب الأعمال تستهدف تمثيل مشرف لكافه القطاعات الصناعية، وجذب الفرص الاستثمارية المناسبة التي تتماشي مع احتياجات الدولة المصرية، ودعم التصدير من خلال توفير الفرص والمنافذ بالأسواق الأوروبية.

دعم وتعزيز التواصل بين كافة الجهات

من جانبه قال المهندس بسام الشنواني، الأمين العام للجمعية، إنّ شباب الأعمال تسعي لدعم وتعزيز التواصل بين كافة الجهات الخاصة والحكومية الممثلة لكافه الدول بهدف دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول العالم، لافتاً إلي أن اللقاء أثمر عن خلق فرص عمل كبيرة بين كافه الأطراف في قطاع الأسمدة والأثاث، حيث سيتم ترتيب لقاءات مستقبلية بين كافة الأطراف لدعم الاستثمارات بين الجهات محل الاتفاق .