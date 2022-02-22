روسيا: رئيس أوكرانيا غير متوازن.. ومتوقع كل شيء منه

وسط تصاعد التوتر والصراع بين كل من روسيا وأوكرانيا والغرب، وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأنه شخص غير متوازن وغير مستقل، وبأنه يمكنه الإقدام على أي شيء -حسب قوله-

لافروف: زيلينسكي غير مستقل يعتمد على إملاءات المشرفين الأمريكيين عليه

وقال وزير الخارجية الروسي، لقناة روسيا-1، اليوم الثلاثاء، تعليقا على إمكانية اتخاذ زيلينسكي خطوات لتصعيد العلاقات بين روسيا وأوكرانيا: يمكن توقع كل شيء من زيلينسكي، إنه شخص غير متوازن وغير مستقل يعتمد على إملاءات المشرفين الأمريكيين عليه.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين كل من روسيا من جهة وأوكرانيا والغرب من جهة أخرى، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الواقعتين في شرق أوكرانيا.

زيلينسكي: على أوكرانيا الرد على روسيا وحماية سيادتها

وكان الرئيس الأوكراني قد قال في خطاب إثر توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على مرسومين للاعتراف باستقلال الجمهوريتين: على أوكرانيا الرد على ذلك وحماية سيادتها ودولتنا.

واتهم الرئيس الأوكراني روسيا بالانسحاب من اتفاقيات مينسك وتجاهلها لمقررات صيغة نورماندي، معتبرا أن ذلك يقوض جهود السلام ويدمر الصيغ القائمة للتفاوض، لافتا إلى أن أوكرانيا تدرس قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتهم في الخطاب المتلفز الذي أعلن فيه الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك، أمس، قادة أوكرانيا بالفساد والتبعية للغرب، معتبرا أن أوكرانيا بلد مستعمر، مشيرا إلى أن ما يعرف بمراكز التدريب التابعة لحلف الناتو في أوكرانيا، هي بمثابة قواعد عسكرية للحلف.