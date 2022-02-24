حظك اليوم برج الحمل الخميس 24-2-2022 مهنيا وعاطفيا

الكوكب المسيطر في برج الحمل هو المريخ، واللون المفضل الأحمر، أصحابه من مواليد 21 مارس حتى 20 أبريل، وإلى جانب ذلك فهو يتوافق مع الأبراج النارية والهوائية، إذ يرمز القرون للتعبير عن القوة والقدرة على القيادة، بحسب خبيرة الفلك عبير فؤاد.

وفي إطار اهتمام مواليد برج الحمل بمتابعة حظك اليوم التابع لبرجهم، نستعرض حظك اليوم لمواليد البرج وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم مولود برج الحمل مهنيا

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الحمل بالسعي نحو المعرفة والثقافة، إذ أن الاطلاع والقراءة ترشدك لاتخاذ قرارت سليمة، وتكوين آراء صحيحة تجاه كل ما يدرو حولك، إذ أن القمر في منزل المعرفة، لذا عليك أن تستغل ذلك لمحاولة تنمية ثقافاتك ومعارفك خاصة في مجال عملك لكي تصل لكل ماتريد من نجاحات، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم مولود برج الحمل عاطفيا

عليك أن تنطلق بثقة وتقوي علاقتك بأحبائك وأصدقائك، ومن الأفضل أن تنحي الخلافات جانبا لكي تشعر بالسعادة، إذ أن الوقت مناسب للقيام بمغامرة والتخطيط لسفر، مما يجعلك تقضي أوقات ممتعة مع من تحب في مكان جديد عليك تستمع به وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل.

مواصفات برج الحمل

ومن أبرز صفات برج الحمل النضال والكفاح لكي يحقق كل مايريد، فهو مجتهد لأقصى حد، كما أنه شديد الحماس تجاه الأمور التي يحبها وشجاع بدرجة كبيرة، تجعله لا يخاف أي شئ.