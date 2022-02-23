حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 23-2-2022 مهنيا وعاطفيا

من أفضل الأبراج على مستوى الجدية والالتزام وتحميل المسئولية هم مواليد برج الجدي، إذ يفضلون عملهم ويضعونه أولوية في حياتهم، كما أنهم يتحملون المسئولية، وينفذون كل ما يطلب منهم على المستوى العملي والعاطفي.

صفات برج الجدي

ومن ضمن صفات برج الجدي الجدية وقوة الشخصية والثبات على الموقف وعدم التراجع عنه أو الخضوع والاستسلام لأحد، وإذا اقتنع بشئ أو أحب فكرة دافع عنها بكل ما أوتي من قوة وعلى مستوى الحياة الشخصية هم مرتبطون بعائلتهم وأصدقائهم كثيرا، ويبذلون كل جهدهم لتقديم العون والمساعدة لمن حولهم، كما يفضّل مواليد هذ البرج الأماكن الهادئة، ويتأخرون في الارتباط نظرا لعدم اقتناعه بأحد بسهولة، وتمتاز شخصيات هذا البرج بالدقة في المواعيد والالتزام الشديد بالوقت، كما يعد متعاطفا جدا، حكيما مسيطرا وقياديا.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

عليك استغلال اليوم، إذ يعدك الفلك بأن اليوم سيكون مميزا ومثاليا لتحقق تطورا ومكاسب عديدة.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على المستوى العاطفي، يعدهم باقضاء يوم مميز مع الأصدقاء، كما يدفعك الفلك نحو اكتشاف العالم.

عيوب برج الجدي

من عيوب برج الجدي، الكآبة وعدم حبهم للفكاهة، كما أنهم من الشخصيات الانطوائيّة التي تميل للعزلة، ولا يحب كثرة الكلام أو المجاملات، ويعرف عنه تأخره باتخاذ القرارات الحاسمة في حياته لذا يتأخر في الزواج خاصة.