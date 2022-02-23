حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 23-2-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل، لديه العديد من المهارات التي تؤهله للمناصب القيادية، كما أنه مخطط بارع، يضع الخطط التي تتناسب مع أفكاره وأهدافه، خاصة داخل إطار العمل، وهذا ما يساعده على الوصول للمناصب القيادية سريعا، وفي سن صغير.

مميزات برج الحمل

كما يتسم مولود برج الحمل، أنه شديد الذكاء، يحرص على جذب كل المحطين به سواء داخل دائرة أصدقائه أو في دائرة العمل، ويستطيع الوصول إلى مرؤسيه في العمل بتميزه في عمله وأفكاره ومقترحاته، ويحتل برج الحمل الترتيب الأول بين الأبراج، ويتسم بالجراءة والشجاعة، ولا يخشى من خوض التجارب الجديدة.

حظك اليوم مولود برج الحمل مهنيا

تؤكد خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن القمر اليوم في منزل المدخرات، وهذا ما قد يساعدك على الوصول لحلول سريعة و مدهشة لكل المشاكل التى قد تصادفها اليوم، كما يمكنك أيضا وفق حظك اليوم من مناقشة استثماراتك المالية بنجاح.

وعلى الجانب العاطفي، فهو شريك متفاهم مع شريك حياتة، مخلص، رومانسي ، عاطفي، متعاون داخل الأسرة، يرغب في تحقيق السعادة في حياته العائلية.

حظك اليوم مولود برج الحمل عاطفيا

أكدت خبيرة الفلك عبير فؤاد، أن استمرار وجود القمر في منزل الأصدقاء اليوم لمولود برج الحمل، سوف يجعل منك شخص ساحر وجذاب في تعاملك مع الآخرين، كما أنك قد تلتقي اليوم بشخصيات قوية، ومؤثرة، وسوف تقوم بمساعدتك وتقديم الدعم لك في مشروعاتك العائلية.