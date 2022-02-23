حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 23-02-2022 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم من أكثر الأمور التي يجرى البحث عنها من قبل العديد من الأشخاص الذين يهتمون بما يخبرهم به علم الفلك والأبراج، وتفاصيل حظوظهم على المستوى المهني والعاطفي.

وفي هذا الصدد، تستعرض الوطن فيما يلي حظك اليوم وفق تصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد لـ«الوطن».

برج الحمل 23-2-2022

الصعيد المهني

يعدك الفلك اليوم بانفراجة، فوجود القمر في منزل المدخرات يساعدك على الوصول لحلول والتوصل لاستثمارات مالية على المستوى المهني.

الصعيد العاطفي

يبدو أن اليوم سيكون مميزا لمواليد برج الحمل على المستوى العاطفي، فوجود عطارد في منزل الأصدقاء يجعلك ساحرا وقد تلتقي اليوم بشخصيات مؤثرة، تقدم لك الدعم الذي تحتاجه.

برج الثور 23-2-2022

الصعيد المهني

تمر اليوم وتشعر ببعض الملل، فوجود القمر في مواجهة برجك وقد يجعلك تشعر بذلك سريعا، وتشعر بحالة عدم رضا في عملك.

الصعيد العاطفي

عليك توخي الحذر اليوم، فيجب عليك أن تتذكر اليوم، أن لوم الآخر يصل بالحوار إلى طريق مسدود لا فائدة منه.

برج الجوزاء 23-2-2022

الصعيد المهني

يعد اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني، مناسبا للإنجاز وللتواصل مع من حولك وللاهتمام بصحتك.

الصعيد العاطفي

تقول عبير فؤاد إن وجود عطارد في منزل الحظ يمنحك رغبة في الانفتاح، ويفتح أمامك الباب للقاءات تشعرك بالراحة والسعادة.

برج السرطان 23-2-2022

الصعيد المهني

تمر اليوم بانفتاحات نظرا لوجود القمر في منزلك الخامس، كما يؤثر ذلك عليك، ويجعلك تندمج سريعا في علاقتك بالآخرين.

الصعيد العاطفي

عليك الانتباه اليوم وأن تعمل على الحفاظ على علاقة الحب التي تعيشها وتقويها، ووجود الشمس والمشتري بمنزل الحظ يساعداك في ذلك، وإذا كنت خاليا قد تتحول علاقة صداقة لحب.

برج الأسد 23-2-2022

الصعيد المهني

وجود القمر في وضع معاكس يدعوك للحذر، وأن تعمل على وضع أسس للتعامل، ومواصلة الانتباه لحقوقك على الصعيد المهني.

الصعيد العاطفي

تمر اليوم ببعض التشوش، فعليك التسامح اليوم، وألا تستسلم للعصبية في علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك، وكن متفهما لظروف الآخرين ومشاعرهم.

برج العذراء 23-2-2022

الصعيد المهني

يحذرك الفلك اليوم من بعض التصرفات، وعليك أن تنتبه لحقوقك، فاليوم تعرف كيف تشرح وجهة نظرك بهدوء وبلاغة.

الصعيد العاطفي

يكون اليوم مميز بالنسبة لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي، إذ تلهمك الأحداث اليوم بأفكار متزنة، وتصنع جوا صافيا من حولك.

برج الميزان 23-2-2022

الصعيد المهني

اليوم مميز لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني، فوجود القمر في منزل المال يمدك بوسائل متعددة لتحسين وتطوير نفسك، ولكن عليك أن تراجع خطواتك جيدا.

الصعيد العاطفي

يجب عليك اليوم أن تكون واضحا، وتعبر عما بداخلك ببساطة ودون كتمان كي تضع النقاط فوق الحروف.

برج العقرب 23-2-2022

الصعيد المهني

عليك أن توزع مجهوداتك اليوم، ولكن نحو أعمال تفيدك فقط وابتعد عما يضرك.

الصعيد العاطفي

تمر الفترة الحالية ببعض الضغوط، ورغم ذلك فإن وجود القمر ببرجك يجعلك تثير الإعجاب والفضول بشخصية ساحرة لمن حولك.

برج القوس 23-2-2022

الصعيد المهني

عليك أن تتجنب الظهور والأضواء اليوم، ولا تعلن عن أفكارك وخططك لمن حولك.

الصعيد العاطفي

يمتلئ اليوم بالتوتر والانفعالات، لذا عليك أن تتحكم بتصرفاتك وأن تبحث عن وسيلة للاسترخاء للتخلص من الأعباء التي تمر بها.

برج الجدي 23-2-2022

الصعيد المهني

وجود المريخ في برجك يجعل الوقت مثاليا لكي تحقق فيها مكاسب وأرباح وتطور.

الصعيد العاطفي

اليوم مميز لمواليد برج الجدي على المستوى المهني، فوجود القمر في منزل الأصدقاء يدفعك نحو اكتشاف العالم والاحتفال مع الأحباب.

برج الدلو 23-2-2022

الصعيد المهني

انتبه جيدا ولا تغامر ولا تعطي الثقة إلا بعد التحري جيدا، وادرس خطواتك وأقوالك وأفعالك قبل الإقدام عليها.

الصعيد العاطفي

مواليد هذا البرج يتمتعون اليوم بسحر وجاذبية، لذا حاول الانبساط بذلك فقط والابتعاد عن عصبية.

برج الحوت 23-2-2022

الصعيد المهني

يوحجد القمر في منزل الحظ اليوم، لذا يبدو اليوم مميزا كما يعد الوقت مناسب لإيجاد وسيلة مبتكرة للتقدم ولتحقيق أرباح مرجوة.

الصعيد العاطفي

يغلب اليوم عليك النشاط والحيوية، كما فينوس والمريخ بمنزل الأصدقاء، وتميل للحركة، وقد تجمعك أوقات حلوة مع من تحب وتسعد معهم كثيرا.