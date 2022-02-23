وفد من «التخطيط» في البحر الأحمر لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية

أجرى وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيارة إلى محافظة البحر الأحمر، في إطار الزيارات الميدانية التي يجريها للمحافظات، للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية المدرجة بخطة المحافظات المصرية لعام 21/2022، وبحث تذليل أي معوقات تواجه تنفيذ هذه المشروعات.

التقارب في مستويات المعيشة

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنّ البُعد المكاني يُمثّل أحد المحدّدات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة المُستدامة، حيث يؤدي مُراعاة هذا البُعد إلى ضمان النمو المتوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والمحافظات، سواء من حيث مستويات الدخل أو فرص العمل أو إتاحة خدمات التعليم والصحة والمرافق العامة، لذلك تولي خطة التنمية اهتماما خاصا بالسياسات والبرامج المكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات المعيشة، والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة ودفع جهود التنمية بما يوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم.

تحسين حياة المواطن

وأكدت السعيد أهمية المتابعة الميدانية والتقييم على أرض الواقع، بما يسهم في تحسين عملية الحوكمة وكفاءة الإنفاق، خاصة الإنفاق الاستثماري للحكومة، متابعة أنّ الهدف الرئيسي يتمثل في متابعة المشروعات المدرجة بالخطة والوقوف على مستويات تنفيذها ونتائجها، موضحة أنّ عملية التخطيط يجب أن تلاحقها متابعة مستمرة لضمان الاستدامة، بما يسهم في تحقيق مبادئ الشفافية والتي بدورها تسهم في تحسين حياة المواطن.

وتضمنت الزيارة تفقد وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمشروعات التي سيتم الانتهاء منها بخطة العام المالي الحالي، والمتمثلة في مشروع تطوير طريق المطار بالغردقة، استمرار أعمال تطوير بمنطقتي الكهف ومجاويش بالغردقة، استمرار اعمال رفع كفاءة وتطوير شارع الكهف، رصف عدد 3 شوارع جانبية خلف اتوبيس الوجه القبلي، استمرار أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بطريق المطار، رصف ورفع كفاءة عدد من الطرق بشوارع مدينه الفردقة، إلى جانب استمرار أعمال المرمات في شوارع مدينه الغردقة، استمرار مشروع إنشاء 15 عمارة سكنية، استمرار مشروع تطوير وإنشاء المجزر الآلي، تطوير ورفع كفاءة طريق المجزر الآلي الي طريق الدائري، فضلا عن إنشاء سور حولي الإدارة العامة لمرور الغردقة.