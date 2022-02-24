لراغبي العمل بالخارج.. آخر موعد للتسجيل في 40 وظيفة «فنيين متخصصين»

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن توفير فرص تدريب من أجل العمل في ألمانيا لـ40 من الفنيين المتخصصين في مجالي الكهرباء والمعادن، وفتح باب التسجيل لهذه الوظائف، بداية من أمس، حتى 6 مارس المقبل 2022.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، آخر موعد للتسجيل في 40 وظيفة «فنيين متخصصين» بألمانيا، وفقا لما صدر عن وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصرين بالخارج، في بيان لها.

آخر موعد للتسجيل في 40 وظيفة «فنيين متخصصين»

بدأ التسجيل أمس الموافق 23 فبراير الجاري، على أن ينتهى في 6 مارس 2022.

شروط التقدم للوظائف

1- أن يكون المتقدم مقيمًا في جمهورية مصر العربية، ويحمل الجنسية المصرية.

2- أن يكون المتقدم باحثا عن عمل.

3- أن يكون سن المتقدم للوظيفة يبدأ من 21 عاما حتى 39.

4- كما يشترط أن يكون المتقدم للعمل متخصص في أحد المجالات المعلن عنها للعمل في ألمانيا.

5- يشترط أن يكون المتقدم على الأقل حاصلًا على دبلوم فني في مجال التخصص المرغوب العمل به في ألمانيا.

6- يشترط أن يكون لديه خبرة مهنية لا تقل عن سنتين في نفس مجال الدراسة، والتخصص المرغوب العمل به في ألمانيا.

7- يشترط أن يكون المتقدم للوظائف لديه معرفة جيدة باللغة الإنجليزية.

المستندات المطلوبة للتسجيل

1- صورة من جواز السفر أو البطاقة القومية السارية.

2- صورة من شهادة أو شهادات المدرسة/ المعهد الفني.

3- الذكور يجب أن يكون لديهم دليل على الإعفاء أو استكمال الالتزام العسكري.

4- سيرة ذاتية كاملة وفقا للنموذج المرفق باللغة الإنجليزية في صيغة WORD.

5- نسخة من شهادة خبرة واحدة على الأقل توضح خبرة من الخبرات المهنية المذكورة في السيرة الذاتية.

خطوات التسجيل فى الوظائف

1- ملىء الاستمارة الإلكترونية وإرسالها بالإضافة إلى المستندات المطلوبة للتسجيل، ولتي توضح الفئات المطلوبة والوصف الوظيفي بالتفصيل:

‏https://bit.ly/TAHMMCandidates_ElectricityandMetal

2- إرسال نموذج السيرة الذاتية، عن طريق الرابط:

‏https://bit.ly/CVTHAMMTemplatl

3- إرسال البيانات والمستندات المطلوبة كافة، قبل حلول 6 مارس المقبل، إلى وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج على البريد الإلكتروني التالي: THAMM@emigration.gov.eg

4- بعد ذلك ستعقد مقابلات شخصية باللغة الإنجليزية.