وزيرة الهجرة تشارك في حلقة نقاشية للتعريف بجهود هيئة تنشيط السياحة

نظم مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين في الخارج «ميدسي» MEDCE، حلقة نقاشية عبر تطبيق زووم مع مجموعة من الشباب المصريين الدارسين بالخارج، أبناء الجيلين الثاني والثالث، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والسفير عمرو عباس مساعد الوزيرة لشؤون الجاليات، بمشاركة عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، للتعرف على جهود القطاع السياحي في مصر، والاستماع لأفكار الشباب الدراسين بالخارج للترويج إلى السياحة المصرية خارجيا.

وزيرة الهجرة: نستهدف الاستعانة بشبابنا الدارسين بالخارج للترويج للسياحة

في مستهل اللقاء، رحّبت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، بعمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، وبالحضور، موضحة أنّ مثل هذه اللقاءات تستهدف الاستماع للشباب الدارسين في الخارج وعرض أفكارهم وآرائهم، إضافة إلى استدامة التواصل معهم وتعريفهم بكل الجهود والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض مصر، من خلال الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين في الخارج التي أطلقتها الوزارة العام الماضي، ومركز الحوار الذي تم تدشينه في إطار الاستراتيجية؛ ليكون مظلة حوارية تجمعهم.

وأضافت وزيرة الهجرة، أنّ من المهم تعريف الشباب المصريين الدارسين في الخارج، بجهود الدولة المصرية في ملف السياحة، وما تقوم به هيئة تنشيط السياحة، من عمليات الترويج للمقدرات السياحية المصرية، إذ نستهدف الاستعانة بأفكار الشباب الدارسين بالخارج؛ للترويج للسياحة المصرية خارجيا، لما لهم من تأثير كبير في المجتمعات التي يعيشون بها، والبناء على نجاح الدولة المصرية في تنظيم حفل المومياوات وطريق الكباش، والاستعداد للفعاليات السياحية، خلال الفترة المقبلة.

رئيس «تنشيط السياحة»: دارسينا الشباب بالخارج أصحاب تأثير في محيطهم

وقال عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إنهم حريصون على التعاون مع وزارة الهجرة من خلال الاستعانة بالشباب المصريين الدارسين في الخارج؛ للترويج للسياحة المصرية خارجيًا.

وردًا على عدد من استفسارات الشباب المشاركين بالحلقة النقاشية، استعرض رئيس هيئة تنشيط السياحة، عددًا من جهود المبذولة في ملف السياحة، مؤكدًا إطلاق حملات إعلانية؛ لرفع مستوى الوعي السياحي، خصوصًا أن السلوكيات الشخصية للأفراد، تلعب دورًا محوريًا في انطباعات السياح عن البلد، فالسياحة مسؤولية كل فرد في المجتمع، كما لدى وزارة السياحة برامج تدريبية تستهدف تدريب الكوادر العاملة في المجال السياحي، ولن يصدر تصريح مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على البرنامج التدريبي.

ونوّه القاضي بالتطوير الشامل الذي يجرى في عدد من المواقع السياحة المهمة، ومنها منطقة عين الصيرة التي تمّ تطويرها بشكل كامل، إضافة لطريق الكباش، وجارٍ العمل حاليا على تطوير منطقة الأهرامات ونزلة السمان، متابعا بأنّ هناك اهتمامًا كبيرًا بالسياحة الدينة، من بينها مسار العائلة المقدسة، والترويج لجبل الطور، والتجلي الأعظم، موضحًا أنه تم الإعداد للأجندة السياحية والتي ستشمل عددا من الفعاليات السياحية المهمة، خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الحلقة النقاشية أيضا الاتفاق على الإعداد لخطة تنفيذية بين هيئة تنشيط السياحة، ومركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج، للاستعانة بجهودهم في الترويج للسياحة المصرية بالخارج، وسيتم تلقي أفكار شباب الدارسين الخاصة بعملية الترويج والبدء في تنفيذها، خلال الفترة المقبلة.