تعرف على السر الحقيقي لحذف «عمرو دياب» ألبوماته من منصة اليوتيوب

أثار الفنان «عمرو دياب»، جدلاً كبيراً على «السوشيال ميديا»، اليوم، بعد حذف أغنياته من اليوتيوب، وسط تساؤلات عن السبب وراء ذلك، خاصة أنه لم يتم حذف حفلاته الغنائية الخاصة في مصر والدول الأخرى، ولم يطل الحذف إلّا الأغاني التي أنتجتها شركته «ناي».

سبب حذف عمرو دياب أغنياته من اليوتيوب

وعلمت «الوطن»، من مصادرها الخاصة، أنّ الفنان عمرو دياب، حذف أغنياته من على اليوتيوب، استعداداً لطرحها على منصة جديدة تحمل اسم «soul»، وظهرت إعلاناتها في حفله الأخيرة بالتجمع الخامس، ولم يعلق عمرو دياب على الإعلان، ولم ينتبه الجمهور لعبارة «انتطرونا قريبا».

ومن المرجح أن تحتكر منصة «soul»، جميع أغانيه عمرو دياب بعد حذفها من اليوتيوب، وستكون المنصة شراكة بينه وبين عدد من رجال الأعمال، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة .

فريق عمرو دياب المعاون يتكتم على السبب

ولم تعلن إدارة عمرو دياب السبب الرئيسي وراء حذف الأغاني من اليوتيوب، وسط تأكيد مصادر أن خطوة حذف الألبومات جاءت ضمن خطة عمرو دياب لنقلها إلى تطبيق سماعي خاص به لتحقيق مردود مالي خاص به، دون تقاسمه مع منصات عالمية.

آخر أعمال الفنان عمرو دياب

يذكر أن آخر أعمال عمرو دياب أغنية «خلي الحجر ينطق»، التي طرحها قبل شهر عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، إذ حصدت مليون ونصف مشاهدة، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما، ومن إنتاج شركة ناي.

ويستعد الفنان عمرو دياب لحفل جديد يوم الخميس المقبل بالرياض، ويجري حاليًا بروفاته الأخيرة مع فرقته الغنائية .