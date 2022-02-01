ممثلة مركز الهجرة للحوار في المجر: نجسد إعلاما بديلا لترويج الإنجازات

قالت هبة أمين، 23 عامًا، ممثلة مركز الهجرة للحوار «ميدسي» في المجر، إنّها سافرت للخارج بغرض الدراسة والعمل، قبل 4 سنوات، ضمن برنامج تبادل ثقافي فى أمريكا، وحاليا تدرس بمجال الهندسة البيئية في المجر.

فرصة للتواصل المستمر والمباشر مع وزارة الهجرة

وأضافت ممثلة مركز الهجرة للحوار «ميدسي» في المجر، لـ«الوطن»، أنها انضمت إلى مركز الهجرة للحوار «ميدسي»، عقب سفرها إلى المجر، وأصبحت ممثلة عن المركز في الدولة التي تدرس وتعمل بها في نفس الوقت.

وأشارت «أمين»، إلى أن تمثيلها لمركز الهجرة، منحها فرصة التواصل المستمر والمباشر مع وزارة الهجرة المصرية، وتحديدا السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لافتة إلى أن تمثيلها لـ«ميدسي»، ساعدها على التواصل مع المصريين بالمجر، ومن ثم الاستماع لمشاكلهم واقتراحاتهم، وتوصيلها لوزارة الهجرة مباشرة، بجانب قدرتها على التواصل مع المصريين بالدول المضيفة الأخرى.

الإعلام البديل بالدول المضيفة

ولفتت «أمين»، إلى حرص السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على التواصل المستمر مع الشباب المصريين الدارسين بالخارج، من خلال عقد اجتماعات ولقاءات مع أعضاء وممثلي مركز الهجرة للحوار «ميدسي»، عبر تطبيق زووم، لمناقشة مقترحاتهم، والرد على استفساراتهم المختلفة.

وأوضحت أن هناك دور مهم يقوم به المصريون بالخارج، لنقل صورة إيجابية عن مصر، ليكونوا بمثابة الإعلام البديل بالدول المضيفة، من خلال الترويج للإنجازات والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.

وفى النهاية تطرقت إلى الحديث عن النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، موضحة أنها لم تحضر النسخ الماضية من منتدى شباب العالم، ولكنها كانت من أبرز المروجين لمنتدى شباب العالم في الخارج، من خلال حملات إعلامية بالدول المضيفة، للتعريف بالمنتدى، مشيرة إلى أنها قامت بالتسجيل على الموقع الإلكتروني لحضور النسخة الرابعة من المنتدى، ولكن الفرصة لم تتح لها للحضور.