«التعاون للبترول»: طرح بنزين «بريميوم 95» المُحسّن في محطات الوقود

قال المهندس أيمن نجيب رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول إحدى شركات التسويق التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، إن الشركة دائما تعمل على تحسين خدماتها التي تقدمها للعملاء، وذلك سواء عن طريق تحين المحطات أو تحسين المنتجات التي يتم تقديمها.

وأضاف نجيب في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الشركة تستهدف تحين المنتجات البترولية التي تقدمها للمواطنين، حيث عملت الشركة على تحسين منتج بنزين 95 ليكون أفضل لمحركات السيارات.

«بريميوم 95» بنزين محسن لتقليل استهلاك الوقود

وأشار «نجيب» إلى أن الشركة تضع عدد من المواد التي بدورها تعمل على زيادة كفاءة البنزين وتقليل الأخطار على محركات السيارات وتنظيف المحركات وتبريد المحرك وكذلك تقليل الأثار الجانبية التي يمكن ان يتعرض لها المحرك، كما أنه يقلل من استهلاك المحركات للوقود وهو ما يمثل ميزة مهمة لأصحاب السيارات.

وأوضح رئيس «التعاون للبترول» أن المنتج النهائي للبنزين المُحسن يطلق علية «بريميوم 95» والذي يتم تموين السيارات به في محطات التعاون للبترول، مؤكدا أن هذه التحسينات تعتبر ميزة إضافية للمنتج والذي يفضله الكثير من المستخدمين، خاصة وأنه يوفر استهلاك الوقود وهو ما يبحث عنه الكثيرون.

التعاون: البنزين يُباع بنفس سعر وزارة البترول

وأكد «نجيب» أن البنزين المُحسن «بريميوم 95» يتم بيعه في محطات التعاون للبترول دون أي زيادة في الأسعار عن الخارج، فهي مجرد إضافة من الشركة لبعض المواد التي تحسن أداء المحركات وتقلل من المشكلات التي يمكن أن تتعرض لها، حيث يتم البيع بنفس سعر المحدد من وزارة البترول، وإن هذه الإضافات هي مجرد تحسين المنتج والتسويق له لتوجيه المواطنين لاستخدامه.