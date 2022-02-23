«التضامن»: تسليم دفعة جديدة من متعافي المخدرات قروضا بـ210 آلاف جنيه

سلم عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة، شيكات بقيمة 210 آلاف جنيه، لدعم مشروعاتهم الصغيرة، ومساعدتهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم، يعينهم على أعباء الحياة، ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم.

وتشمل المشروعات على سبيل المثال: «مشروع مجمدات لحوم، مشروع طباعة ليزر، مشروع توزيع مياه غازية»، إذ تأتي القروض في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين، كأفراد نافعين في المجتمع.

استمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، باستمرار توفير التمويل اللازم لدعم المشروعات الصغيرة للمتعافين من تعاطي المخدرات، من خلال مبادرة «بداية جديدة»، لإقراض المتعافين من أجل إنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى.

5 ملايين و710 آلاف جنيه إجمالى القروض حتى الآن

أشارت وزير التضامن، إلى أن إجمالي قيمة القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من الإدمان، من بنك ناصر الاجتماعي، بلغت ما يقرب من 5 ملايين و710 آلاف جنيه حتى الآن.

ويستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في تنفيذ دورات للتدريب المهني لمتعافي الخط الساخن «16023» على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل، مثل: صيانة أجهزة التبريد والتكييف، بجانب أيضا تدريب المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة للصندوق، على حرف مهنية مثل: أعمال النجارة والموبيليا ضمن برنامج العلاج بالعمل، لافتة إلى أنه تم تدريب أكثر من 8 آلاف متعافي من الإدمان على حرف مهنية حتى الآن.