أرقام خدمة عملاء البنك الأهلي.. علشان لو اتعرضت لأي مشكلة

تفرض العديد من المعاملات والحسابات البنكية على العملاء التواصل مع البنوك التي يضعون بها حساباتهم، ويتم تحويل الرواتب عليها، وقد تحدث معهم مشكلات في الحوالات أو يجدون مشكلة من سحب ماكينات الصرف لكارت الـATM الخاص بالرواتب أو خصم الرصيد دون استلام المبلغ، وغيرها من الأزمات والطلبات التي يريدها العملاء.

وفي إطار عرض المشكلات وتقديم شكاوى أو تقديم طلبات بفتح حساب بنكي أو الاستعلام عن الرصيد أو العروض للعملاء أو القروض المختلفة التي يقدمها البنك الأهلي، يستعرض «الوطن» فيما يلي، أرقام خدمة عملاء البنك الأهلي المصري والخط الساخن للبنك.

أرقام خدمة عملاء البنك الأهلي

الخط الساخن المخصص للبنك الأهلي هو رقم: 19623.

ويمكن التواصل مع خدمة عملاء البنك الأهلي من خلال رقم التليفون: 0225945000.

ويمكن التواصل من خلال رقم التليفون من خارج مصر: 0020219623.

كما يتيح البنك رقم الفاكس: 0225945137 لإرسال الشكاوى والاستفسارات من العملاء.

كما يمكن التواصل من خلال الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي.

خدمات يقدمها البنك الأهلي

وتجنبا للزحام في فروع البنك المختلفة كما يحدث في معظم الأحيان، وتوفيرا للوقت والجهد، أتاح البنك الأهلي لعملائه خدمات دون الحاجة للذهاب إلى الفرع أو الاتصال بخدمة العملاء، عبر الخدمة الذاتية، أبرزها ما يلي:

خدمة «ربط وكسر الودائع لأجل، طباعة كشف الحساب، إصدار بطاقات الدفع المقدم، تحديث البيانات، اشتراك في خدمة الأهلي نت، الاشتراك في الأهلي فون كاش، شراء واسترداد الشهادات، التحويل بين الحسابات في حالة عدم كفاية الرصيد، فتح الحساب للعملاء الجدد والقائمين، إصدار تعليمات مستديمة للبطاقات، طلب إصدار بطاقة الخصم المباشر الأصلية والإضافية».