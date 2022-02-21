لأول مرة.. فتح حساب البنك الأهلي عبر الموقع الإلكتروني

يواصل القطاع المصرفي تقديم خدماته في السوق المصري للعملاء، حيث يقدم البنك الاهلالي المصري أكبر بنك حكومي في مصر خدمة فتح الحساب من أي مكان.

وقال البنك الأهلي في بيان رسمي إن خدمة تقديم طلب فتح حساب مصرفي من خلال الموقع الإلكتروني البنك الأهلي المصري، متاحة فقط للأفراد المصريين فوق 21 عاما ويجب أن يكون العميل غير محتفظ بأي حساب مصرفي باسمه طرف البنك الأهلي ومقيم داخل مصر ولديه بطاقة رقم قومي سارية الصلاحية ويستطيع القراءة والكتابة بنفسه.

إجراءات فتح الحساب في البنك الأهلي

بعد تقديم الطلب لفتح الحساب يجب التوجه للبنك الأهلي المصري لتقديم المستندات المطلوبة واستيفاء التوقيع الحي لاستكمال الإجراءا ت وزيارة أحد فروع الخدمة الإلكترونية ويكون العميل حق اختيار اليوم والموعد المناسب لزيارة الفرع، وزيارة أحد الفروع التقليدية الأنسب للعميل وطلب مقابلة مدير التجزئة المصرفية شخصيا أو من ينوب عنه، وطلب زيارة موظف بنك إلى المكان المحدد من العميل وتحديد مكان المقابلة لانتهاء الإجراءات.

خطوات فتح حساب جديد إلكترونيا

ونشر البنك الأهلي في بيانه كيفية خطوات تسجيل طلب فتح حساب مصرفي

يتم إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول الخاص بكم.

يتم إدخال OTP رمز الأمان المرسل على رقم الهاتف المحمول

يتم إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بكم المراد تسجيله طرف مصرفنا مرتين.

يتم إدخال OTP رمز الأمان المرسل على عنوان البريد الإلكتروني مع التحقق من استقبال البريد الإلكتروني في العناصر المهملة

يتم إدخال البيانات المطلوبة لطلب فتح الحساب.

التأشير بالاطلاع والموافقة على الشروط والأحكام.

يتم استقبال بريد الكتروني على البريد الالكتروني الذي تم تسجيله.

يذكر أن البنك المركزي المصري سوف يعلن خلال شهر مارس المقبل عن أسعار الفائدة في البنوك وذلك بعدما تم تثبيتها 9 مرات متتالية