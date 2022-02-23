انتهاكات الاحتلال مستمرة.. اقتحام للأقصى وهدم منازل بالخليل واعتقالات

انتهاكات مستمرة يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك، إذ ما يزال مسلسل اقتحامه من قبل المستوطنين قائما، حيث شهدت الباحات المباركة اليوم الأربعاء، تواجد عشرات المستوطنين داخلها، وأجروا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية، خاصة في المنطقة الشرقية منه، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

اقتحام باحات المسجد الأقصى

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعاتٍ متتالية من باب المغاربة وحتى باب السلسلة، إذ تتم الاقتحامات على فترتين صباحية ومسائية يوميا، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى.

اعتقالات في محيط الأقصى

استمرارا للتنكيل بالفلسطينيين، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، 15 فلسطينيا، بينهم 4 أطفال في باب العمود في القدس، اليوم الأربعاء، ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، فإن عناصر الأمن الإسرائيلي، احتجزت مجموعة من النساء والأطفال عند باب العمود، وقاموا بتفتيشهن والتدقيق في هوياتهن، قبل أن يطلقوا سراحهم بعد ساعات من الانتهاك.

هدم منازل وتشريد عائلات بالخليل

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تضييقها على الفلسطينيين، حيث قامت الجرافات الإسرائيلية بهدم 4 منازل في مدينة الخليل، إذ قال منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل، فؤاد عمور، إنّ المساكن الأربعة التي تم هدمها كانت تأوي داخلها 30 فرداً أصبحوا مشردين الآن، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضاف عمور: «القرية التي تمت فيها عمليات الهدم، يسكنها نحو 100 مواطن من عائلة أبو قبيطة، يعتمدون على الزراعة وتربية المواشي، إلاّ أنّها أصبحت داخل جدار الفصل العنصري، الذي قطع أوصال القرية وامتدادها مع الجنوب الفلسطيني»، مشيرا إلى أنّ دخولها يستلزم الحصول على تصاريح أمنية، ولا يسمح سوى للعائلات التي تقيم في القرية التي يستهدفها الاحتلال، لافتا إلى أنّه يحظر على الفلسطينيين البناء فيها.