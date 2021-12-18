الشرطة الإسرائيلية تعتقل مسنة فلسطينية بالضفة الغربية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، يوم السبت، اعتقال امرأة فلسطينية بعد طعنها مستوطنًا يهوديًا بالضفة الغربية المحتلة، ما أدى لأصابته بجروح طفيفة، وذلك بعد يومين من أعمال العنف في المنطقة.

وأوضحت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أن ضباطها اعتقلوا فلسطينية تبلغ من العمر 65 عامًا، بعد أن طعنت مستوطنا يبلغ من العمر 38 عامًا وصارعته في وسط مدينة الخليل المتنازع عليها، موضحةً أن العناصر تمكنوا من احتجاز المرأة بدون إطلاق أعيرة نارية، واقتادوها للاستجواب، ولم يصدر تعليق بعد من الفلسطينيين، وفقا لوكالة «أسوشيتد بريس».

الشرطة الإسرائيلية تعتقل مسنة فلسطينية

ووقع الحادث عند نقطة تفتيش بالقرب من موقع الحرم الإبراهيمي، والخليل هي أكبر مدينة في الضفة الغربية وهي نقطة اشتعال متكررة بين المستوطنين والفلسطينيين.

يأتي حادث الطعن، اليوم السبت، بعد عطلة نهاية الأسبوع التي شهدت أعمال عنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين في شمال الضفة الغربية.

وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح، وتضررت ممتلكات، أمس الجمعة، إثر هجمات شنها مستوطنون، على عدة قرى وبلدات في محافظة نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر بإصابة 10 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، أمس، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس وقرية بيت دجن شرقها، إثر هجمات شنها مستوطنون، بينما أصيب 5 مواطنين بالرصاص المعدني و5 آخرين نتيجة سقوطهم، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين

كما أصيب عدد من المواطنين واعتقل آخرين، أمس الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقفة إسنادية لعائلة في حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة.

في السنوات الأخيرة، أعاد مستوطنون يهود، إنشاء بؤرة استيطانية غير مصرح بها في الموقع، وهي واحدة من عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، إذ أنها تعتبر غير شرعية لكن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تتسامح معها في كثير من الأحيان.