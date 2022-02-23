أوكرانيا ترحب بفرض عقوبات على روسيا: مستقبل أوروبا يتحدد الآن

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنّ بلاده ترحب بفرض عقوبات على روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي وواشنطن ولندن وأوتاوا.

مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية

وأضاف زيلينسكي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع رؤساء أوكرانيا وبولندا وليتوانيا، لبحث مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية عقب اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي «لوغانسك ودونيستك» الانفصاليتين من طرف واحد شرق أوكرانيا، أنّ الوجود العسكري في دونباس، هو انتهاك لاتفاق مينسك، متابعا: «مستقبل أوروبا يتحدد الآن».

دعم أوروبي لأوكرانيا

وتابع الرئيس الأوكراني، أنّ الرؤساء الحضور في المؤتمر أعلنوا رفضهم للعدوان الروسي، كما أنّ بولندا وليتوانيا دعمتا أوكرانيا قولا وفعلا، متوقعا دعما أوروبيا إضافيا لبلاده.