مصرع شخص وإصابة 17 في انقلاب سيارة لنقل العمال بالمنوفية

شهد الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية، قبل قليل، وقوع حادث مروع، إثر انقلاب سيارة نقل عمال، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات.

نقل المصابين إلى المستشفى

وأكد مصدر بمديرية الصحة في المنوفية، لـ«الوطن»، الدفع بـ18 سيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، موضحا أن المعلومات الأولية تشير إلى وفاة شخص وإصابة 17 آخرين في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، وجرى نقلهم إلى مستشفيي أشمون العام وسرس الليان.

إخطار بانقلاب السيارة

وتلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة نقل عمال على الطريق الإقليمي بالمنوفية، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلي مكان الحادث وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .