«صحة المنوفية»: تطعيم 530 ألف مواطن بلقاح «كورونا» بالمنازل في أسبوع

كشف الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن ارتفاع أعداد متلقي لقاح فيروس «كورونا» في المحافظة ضمن حملة «لا انتظار- لا زحام»، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في المنازل والشوارع لجميع قرى ومدن محافظة المنوفية، موضحا أن أعداد من تلقوا لقاح فيروس كورونا في الأيام الأسبوع الأول بلغ 530 ألف مواطن، ما يوضح الأداء الكبير من الأطقم الطبية التي يزيد عددها على 1700 فريق طبي منتشرين في جميع مراكز المحافظة.

صحة المنوفية: الحملة مستمرة حتى 24 فبراير

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن الحملة الموسعة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا في المنازل والشوارع بالمنوفية مستمرة حتى يوم 24 من الشهر الجاري، وتقوم بتطعيم المواطنين من سن 12 فما فوق، موضحا أن جميع الطعوم متوفرة وموجودة في جميع القوافل المتنقلة، والثابتة، مؤكدا على أن الحملة تعمل كل أيام الأسبوع بما في ذلك يوم الجمعة.

وأوضح، أن الحملة الموسعة في المنوفية، تأتي كنموذج استرشادي بين المحافظات، في إطار خطة وزارة الصحة لتنفيذ النموذج على أرض الواقع، موضحا أن جميع الأجهزة التنفيذية في المنوفية تساهم بشكل كبير في نجاح المبادرة من خلال التكاتف في حملات التوعية وتذليل العقبات أمام الأطقم الطبية، تحت رعاية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.

جودة: الأطقم الطبية تقوم بدور كبير في مواجهة انتشار كورونا

وتابع، أن الاطقم الطبية تقوم بدور كبير في مواجهة انتشار فيروس كورونا منذ بدء انتشاره، سواء في مستشفيات العزل أو العزل المنزلي أو القوافل الطبية وتوعية المواطنين، وكذا تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا في المنوفية.