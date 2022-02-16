تفاصيل فتح باب تقديم التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، فتح باب التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية العامة، الفصل الدراسي الأول، بدءا من السبت الموافق 19 فبراير الجاري، ولمدة 15 يوما متصلة -بما فيها الجمعة والسبت- حتى يوم 5 مارس المقبل، بمقار الإدارات التعليمية التابع لها مدرسة الطالب، تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور، نظرا للظروف التي فرضتها جائحة كورونا، ولمنع التجمعات والتزاحم حفاظا على الجميع.

مديرية التعليم: لن يلتفت لأي تظلمات بعد الموعد المحدد

وأوضحت الدكتورة أماني قرني مدير المديرية، أنه لن يلتفت لأي طلبات تقدم بعد هذا التاريخ مهما كانت الأسباب، علما بأن الرسوم المقررة للتظلم من نتيجة المادة الواحدة هي 20 جنيها يقوم ولي الأمر أو الطالب المتظلم بدفعها واستلام إيصال بها على أن يحرر ولي الأمر استمارة خاصة بالتظلم ويحدد فيها ( اسم / عدد المواد ) التي يرغب في التظلم على نتيجتها، مرفقا بها صورة من رقم الجلوس وصورة إيصال الدفع، ويجري تحديد موعد للاطلاع على كراسة الإجابة من قبل الإدارة التعليمية أثناء دفع الرسوم.

الاطلاع على كراسات الإجابة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع

وأضافت، أنه تقرر تخصيص يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، للاطلاع على كراسات الإجابة بمقر كنترول الشهادة الإعدادية العامة بمدرسة سيدي خميس الابتدائية بشبين الكوم بجوار ديوان المديرية، كما تقرر منع دخول المحمول وحظر التدخين داخل مقر الاطلاع مع الالتزام فقط بنماذج الإجابة المعتمدة من التوجيه العام للمادة والموجودة بمقر الكنترول.

وناشدت مدير مديرية التعليم في المنوفية، أولياء الأمور، باتباع كل التعليمات والإجراءات التي من شأنها ضبط إيقاع العمل داخل مقرات تقديم التظلمات، والحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقاية حفاظا على صحة وسلامة الجميع.