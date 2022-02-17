«جامعي المنوفية» يفوز بالجائزة الماسية في علاج السكتة الدماغية

أعلن الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، اليوم الخميس، حصول وحدة السكتة الدماغية بقسم الأمراض النفسية والعصبية بمستشفيات جامعة المنوفية، على الجائزة الماسية من المنظمة العالمية في علاج مرضى السكتة الدماغية، لعام 2021، وهي تُعد الجائزة الأولى في تقييم جودة الرعاية الطبية المقدمة لمرضى السكتة الدماغية، وذلك ضمن 7 وحدات على مستوى الجمهورية.

«قورة»: الحصول على الجائزة تتويجاُ لجهودنا

وأوضح الدكتور محمود قورة، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن حصول قسم الأمراض العصبية والنفسية على الجائزة الماسية في علاج السكتة الدماغية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية، عن نهاية عام 2021، يُعد تتويجاً للجهود التي تم بذلها في إنشاء أول وحدة رعاية مركزة متخصصة في علاج حالات السكتة الدماغية بمحافظة المنوفية، والتي كان لها عظيم الأثر في إنقاذ حياة العديد من مرضى السكتة الدماغية.

«الصاوي»: استقبال حالات السكتة الدماغية على مدار الأسبوع

من جانبه، أكد الدكتور محمد الصاوي، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بالمنوفية، أن قسم العصبية والنفسية بمستشفيات جامعة المنوفية يعمل على مدار الأسبوع، لاستقبال حالات السكتة الدماغية، وينفرد بتوفير عقار مذيب الجلطة المخية داخل المحافظة، كما تعمل عيادة السكتة الدماغية يوم السبت من كل أسبوع، وتستقبل ما بين 30 و40 مريضاً شهرياً.

وأشار إلى أن هذا التكريم بأتى انعكاساً لجودة الخدمات المقدمة لمرضى السكتة الدماغية، وفقاً للمعايير العالمية المحددة والمتبعة من قبل المنظمة، وتتويجاً لجهود اعطاء عقار مذيب الجلطات المخية لأول مرة في محافظه المنوفية، الذي يتم اعطاؤه للمريض في أول 4 ساعات من حدوث الجلطة المخية، لافتاً إلى أن هناك رقم طوارئ للتعامل مع حالات السكتة الدماغية على مدار 24 ساعة يومياً، وهو 01552055773.

جدير بالذكر أن تقييم وحدة السكتة الدماغية بقسم الأمراض النفسية والعصبية بمستشفيات جامعة المنوفية حصل عام 2020 على الجائزة البلاتينية، بينما تقدم في التصنيف هذا العام ليحصل على الجائزة الماسية.