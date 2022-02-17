5 حالات تكون السبب في سحب شقق الإسكان الاجتماعي.. احذرها

حالة ضغط متواصلة حاليا، على محركات البحث الإلكترونية، لمعرفة الشروط الخاصة بالوحدات السكنية الجديدة المطروحة من شقق الإسكان الاجتماعي، التي يطرحها صندوق الإسكان والتعمير، من جانب المواطنين، للاستعلام عن مواعيد الحجز والأماكن الجديدة، ونظم السداد.

وهناك قواعد وشروط صارمة، وضعها صندق الإسكان والتعمير، لضمان عدم بيع هذة الشقق التي تخصص لمحدودي الدخل من الإسكان الاجتماعي، خاصة مع حدوث الكثير من المخالفات فى الأشهر الأخيرة من جانب الحاصلين على الشقق، ما تطلب إلغاء التخصيص، وسحب الشقق مرة أخرى.

5 حالات تعرضك لسحب شقة الإسكان الاجتماعي

- إذا جرى تغير نشاط الشقة من سكني إلي تجاري.

- إذا تنازل صاحب الشقة عنها، قبل مرور سبع سنوات عن تعاقده مع صندوق الإسكان.

- أن يتنازل عنها، دون الحصول على موافقة رسمية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

- إذا عجز مالك الشقة عن دفع باقي دفعات السداد، حسب الجدول المخصص لمواعيد السداد.

- إذا اكتشف وجود تزوير في الأوراق التي جرى تسليمها، في أثناء فترة التقديم لصندوق الإسكان الاجتماعي

عقوبات قانونية صارمة

من جانبها، أكدت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، أنّ هناك عقوبات قانونية صارمة، يتخذها الصندوق ضد كل من استغل وحدات الإسكان الاجتماعي، في غير غرضها المخصص لها؛ إذ أن هناك غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، بجانب عقوبة جنائية تصل إلى الحبس لمدة عام على المخالف، بالإضافة الى سحب الصندوق للوحدة المخصصة.

يذكر أنّ صندق الإسكان الاجتماعي، قد حرر مؤخرا أكثر من 3000 محضر مخالفة، لعدد من المخالفين في شقق الإسكان الاجتماعي، وجرى التعامل معهم، وفقا للقانون.