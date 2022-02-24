أحداث شغلت الوسط الفني خلال 24 ساعة.. معجون أسنان «رمضان» وأغاني الهضبة

أحداث كثيرة شغلت الوسط الفني خلال الساعات الماضية، منهم حذف الفنان عمرو دياب جميع أغنياته من على «يوتيوب»، وظهور محمد رمضان وهو يغسل أسنانه بمعجون من الذهب، بالاضافة إلى سلسلة الفنانة دنيا سمير غانم التي ظهر عليها اسمي والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز .

- عمرو دياب

أثار الفنان عمرو دياب، جدلا كبيرا على السوشيال ميديا، بعد حذف أغنياته من اليوتيوب، وسط تساؤلات عن السبب وراء ذلك، خاصة أن حفلاته الغنائية الخاصة في مصر والدول الأخرى لم تحذف، ولم يطل الحذف إلّا الأغاني التي أنتجتها شركته «ناي».

ولم تعلن إدارة عمرو دياب السبب الرئيسي وراء حذف الأغاني من اليوتيوب، وسط تأكيد مصادر أن هذه الخطوة جاءت ضمن خطة الهضبة لنقلها إلى تطبيق سماعي الخاص به، لتحقيق مردود مالي له، دون تقاسمه مع منصات عالمية.

- محمد رمضان

فاجأ الفنان محمد رمضان جمهوره، بحصوله على هدية غريبة من أحد معجبيه، وهي معجون أسنان مصنوع من ذهب عيار 24 وفرشاة مطلية بالمعدن النفيس أيضا.

ونشر محمد رمضان الفيديو وهو يغسل أسنانه عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، وعلق قائلا: «بحب أشارك جمهوري لحظاتي الغريبة.. دي هدية وصلتني معجون أسنان ذهب 24 قيراط».

- دنيا سمير غانم

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم ، متابعيها لصورة لها مرتدية سلسلة ذهبية تزين رقبتها، على شكل رمز اللا نهاية، مكتوب عليها بالإنجليزية اسمي والديها سمير غانم ودلال عبدالعزيز، مؤكدة أنهما دائما في قلبها.