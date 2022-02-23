السيطرة على حريق في شاطئ خاص دون إصابات بالغردقة (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، من السيطرة على حريق اندلع في أحد الشواطئ الخاصة على طريق «كورنيش شيراتون»، جنوب المدينة، قبل قليل، دون وقوع أي إصابات، ويجري حالياً حصر حجم الخسائر المادية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للمتابعة واستكمال الإجراءات.

إخطار عمليات البحر الأحمر بحريق في شاطئ خاص بالغردقة

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطاراً بنشوب حريق في أحد الشواطئ الخاصة بمنطقة شارع الكورنيش القديم، جنوب مدينة الغردقة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحريق.

وغطت سحب الدخان الكثيفة سماء المنطقة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الشواطئ المجاورة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

غلق شارع الحريق وعمل تحويلات مرورية

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق، وأغلقت إدارة مرور الغردقة الطريق المؤدي إلى الشاطئ الذي شهد نشوب الحريق، كما تم عمل تحويلات مرورية بديلة إلى طريق الهضبة الجنوبية، وتم إجراء المعاينة والتحريات الأولية حول الواقعة وتحديد سبب الحريق، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قطع الكهرباء عن مناطق بالغردقة الخميس

وفي سياق آخر، أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في مدينة الغردقة، منها «الوحدة الصحية والصرف الصحي وتقسيم الزهور وجمعية الإسكان 1 و2 وبنك الدم»، وذلك غداً الخميس من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.