تفاصيل حريق محطة وقود بالدقهلية.. إصابة 12 شخصاً واحتراق 4 مركبات

أصيب 12 شخصاً بينهم سيدتان في نشوب حريق هائل داخل محطة وقود في مدينة أجا بمحافظة الدقهلية، ‏وتمكنت 6 سيارات إطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن تتفاقم خسائر الحريق، الذي تسبب في ‏تدمير محتويات المحطة، واحتراق سيارتين ودراجة نارية ومركبة «توكتوك»، علاوة على حالة ‏الفزع التي أصيب بها سكان المنطقة، وجرى علاج المصابين داخل مستشفى أجا المركزي، فيما تم تحويل ‏اثنين منهم إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، لاستكمال العلاج اللازم.‏

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انفجار هائل وارتفاع ألسنة اللهب بسبب حريق محطة وقود بالدقهلية

نشب حريق هائل داخل محطة وقود بمحافظة الدقهلية في الساعة الثالثة عصراً، وسط انفجار هائل داخل محطة الوقود مما تسبب في حالة من ‏الفزع بين سكان المنطقة، وتسبب الحادث في تهشم زجاج بعض المحلات والنوافذ، وامتدت ألسنة اللهب ‏لارتفاعات عالية، وهو ما أدى إلى حالة من الفزع بين سكان شارع «الجلاء» بمدينة أجا.‏

أسماء مصابي حريق محطة وقود بالدقهلية

وقال مصدر طبي لـ«الوطن» إن مستشفى أجا المركزي استقبل 12 مصاباً، وجرى تحويل اثنين منهم ‏إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، لاستكمال العلاج، وتسبب الحريق في إصابة كل من «ياسين م. هـ.»، ‏‏27 سنة، بحروق في الوجه والرقبة والأنف والفخذ، و«علي م. أ.»، 21 سنة، بجروح متفرقة بالرأس والوجه ‏والرقبة من الدرجة الثانية والثالثة والقدمين، وتم تحويلهما إلى مستشفى الطوارئ ‏بالمنصورة.‏

كما أصيب كل من «أمير ع. أ.»، 34 سنة، بقطع في الوتر القابض لليد اليسرى، و«مصطفى أ. م.»، ‏‏35 سنة، بحروق من الدرجة الثانية في الوجه بالجهة اليمنى، و«أحمد ط. أ.»، 30 سنة، بحروق من الدرجة ‏الأولى والثانية في الوجه والرقبة وكدمة بالعضد الأيسر، و«أميرة أ. م.»، 24 سنة، بجرح رضي بالوجه ‏أعلى العين اليسرى، و«منتصر ف. ت.»، 35 سنة، بكدمة بالركبة اليمنى، و«محمد م. ع.»، 30 سنة، ب‏حروق متفرقة بالوجه والرأس واليد اليسرى، والكاحل الأيسر من الدرجتين الأولي والثانية ، و«أمل أ. ع.»، ‏‏50 سنة، بحروق من الدرجة الأولى في الوجه، و«أحمد س. ع.»، 24 سنة، باختناق وحروق في الوجه والرقبة ‏وكدمة بالبطن، و«أحمد ع. أ.»، 19 سنة، بكدمة في الكاحل الأيسر، و«إبراهيم م.»، 18 سنة، مصاباً باختناق.‏

تفاصيل حريق محطة وقود بالدقهلية

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الحريق، وعاين موقع الحريق ويجري حصر الخسائر، ودراسة ‏أسباب الحريق من الأدلة الجنائية لعمل تقرير حول أسباب وقوع الحريق.‏

‏وتبلغ لمأمور مركز شرطة أجا، من إدارة شرطة النجدة، بنشوف حريق هائل في محطة وقود ‏بشارع الجلاء، فهرعت سيارات الإطفاء و15 سيارة إسعاف إلي مكان الحريق، الذي تمت السيطرة عليه. ‏