السيسي لطلاب «الحربية»: قيمة الحفاظ على حياة 100 مليون لا يوجد مثلها

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، جولة تفقدية لمقر الكلية الحربية، ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، كواليس الزيارة، إذ وجه الرئيس السيسي، حديثه للطلاب، قائلًا: «دائما في كلامنا مع بعضنا، بنقول إن الحفاظ على حياة 100 مليون مواطن ده قيمة لا قيمة بعدها».

السيسي: أوصيكم بالمثابرة والتحمل والإصرار

وأضاف «السيسي»، خلال حديثه مع طلاب الكلية الحربية: «أنا بهنئكم وبتمنى لكم التوفيق، وإذا كنت أوصيكم بشيء، أوصيكم على المثابرة والتحمل، والإصرار، شوفوا اليوم بيبدأ زي ما بيبدأ عندكم، وهينتهي آخر النهار أو بالليل يعني، إوعى يفوت عليك دقيقة من غير ما تستفيد بيها، لجسمك ولعقلك».

السيسي: تحلوا بالقيم النبيلة والشريفة زي الصدق والإخلاص والأمانة

وتابع رئيس الجمهورية للطلاب: «خلي بالكم من نفسكم، واحترموا جدًا بعضكم، وخلوا القيم النبيلة والشريفة زي الصدق والإخلاص والأمانة والشرف والالتزام والعمل والعمل المتقن واحترام بعضنا البعض أمر سائد، بالمناسبة عُمر ما كان أبدا العسكرية غير احترام من الكبير للصغار، والرتبة الأعلى للرتبة الأصغر، مش فقط من الرتبة الأقل للرتبة الأصغر، لا، الاحترام متبادل والالتزام متبادل والخلق الحسن متبادل».