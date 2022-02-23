السيسي لطلاب «الحربية»: احرصوا على الاهتمام بالمعرفة العسكرية والمدنية

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، جولة تفقدية لمقر الكلية الحربية، ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، كواليس الزيارة، إذ وجه الرئيس السيسي، حديثه للطلاب، قائلًا: «أرجو أنكم تهتموا بالمعرفة، والمعرفة العسكرية، وهنا في الكليات العسكرية بتبقى أول سلمة للمعرفة دي، أنتم أخذتم قدرا مناسبا من المعرفة».

السيسي: احرصوا على تنمية المعرفة العسكرية والمدنية وكل مناحي الحياة

وأضاف «السيسي»، خلال حديثه لطلاب الكلية الحربية: «بالنسبة للمعرفة اللي مطلوب إن احنا نتحصل عليها، دي خطوة من خطوات كثيرة جدا، أرجوا إن احنا نبقى حريصين دائما على ده، وتزداد معرفتنا مش بس العسكرية، معرفتنا العسكرية والمدنية وكل مناحي الحياة، اتعلم واقرأ وشوف وفكر، وخلي بالك من نفسك ومن مرؤسيك بعد كده».

السيسي: قد تتحملون في وقت ما مسؤولية القوات المسلحة بالكامل

وتابع رئيس الجمهورية لطلاب الكلية الحربية: «أنتم هنا تتحملون مسؤولية أنفسكم فقط، لكن يمكن في يوم من الأيام -مش بعيدة أوي- هتتحمل مسؤولية جديدة، تبدأ بعشرات الأفراد وتتنهي بإنك تتحمل مسؤولية القوات المسلحة بالكامل».