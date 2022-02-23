التعليم: بدء تسجيل المعلمين المرشحين للترقي لعام 2020/2021 السبت المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تسجيل المعلمين المرشحين للترقي لعام 2020/2021، والذي يبلغ عددهم أكثر من 70 ألف معلم، يوم السبت المقبل الموافق 26/2/2022، وذلك عبر منصة «المعلم» للتدريب عن بعد، عبر الرابط التالي: http://www.pat.edu.eg/platform

استثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات

وقال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين، إن الوزارة بقيادة الدكتور طارق شوقي، نجحت في الحصول على موافقة الحكومة باستثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات، مشيرًا إلى أنه تم تطوير ورقمنة ملف الترقي للمعلمين المرشحين للترقي لعام 2020/2021، والذين يبلغ عددهم أكثر من 70 ألف معلم، وذلك تيسيرًا على المعلمين المستهدفين للترقي عن طريق إتاحة منصة «المعلم» للتدريب عن بعد التابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين للبرنامج الرقمي، للحصول على شهادة الصلاحية بشقيه (معلم ومعلم أول) و(معلم أول أ ومعلم خبير).

تصميم برنامج التمكين المهني للمعلمين المرشحين للترقي وفقًا للحقائب التدريبية

وأضاف أن الإدارة العامة للمعلومات بالأكاديمية صممت البرنامج الرقمي للتمكين المهني للمعلمين المرشحين للترقي 2020 – 2021، وفقًا للحقائب التدريبية والأنشطة التربوية التي تم إعدادها مسبقًا بواسطة متخصصين بالأكاديمية المهنية للمعلمين وبعض الخبراء من التربويين وأساتذة الجامعات التي تم الاستعانة بهم.

وتناشد الأكاديمية المهنية للمعلمين، أعضاء هيئة التعليم على التسجيل والحجز في المواعيد المحددة بالجدول، المرفق بالبيان، وذلك للتيسير على السادة المعلمين المستهدفين، وأهمية قراءة الإرشادات الموجودة على المنصة والتواصل مع الدعم الفني لفرع الأكاديمية التابع له بمحافظته في حال واجهتهم أي صعوبات.