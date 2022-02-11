مديرية التربية والتعليم بالجيزة تبدأ تلقي تظلمات «الإعدادية» غدا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بدء تلقي طلبات تظلمات الشهادة الإعدادية 2022 اعتبارًا من غد السبت الموافق 12 فبراير الجاري، مؤكدة ضرورة استيفاء الشروط والأوراق المطلوبة للتظلم، موضحة أنه جرى إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي، أمس، عقب اعتمادها رسميًا من اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

مديرية التربية والتعليم بالجيزة تستعد لتلقي التظلمات

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في بيان لها، أنها كثفت من استعداداتها لبدء تلقي التظلمات، مشددة على جميع الإدارات التعليمية بضرورة مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية، للحفاظ على سلامة الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لا يوجد بها أوائل وسيُعلن عن الأوائل في نهاية الفصل الدراسي الثاني.

ونوهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إلى أنه يحق لأي طالب التقدم بطلب تظلم في أي مادة دراسية، موضحة أن التظلم يُقدم ورقيًا في الإدارات التعليمية، مشيرة إلى أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 متاحة على موقعها الإلكتروني، ويمكن للطلاب الحصول عليها برقم الجلوس.

مديرية التربية والتعليم بالجيزة تحدد الأوراق المطلوبة للتظلم

وحددت المديرية الأوراق المطلوبة للتظلم، وهي كالتالي:

تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية في الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة.

- تحديد يوم وموعد للاطلاع على صورة ورقة الإجابة.

- سداد 20 جنيهًا رسوم لكل مادة يرغب التظلم فيها.

- يستلم الطالب تقريرا لكتابة الملاحظات التي وجدها في التصحيح.

- يسمح للطالب وولي أمره فقط بالاطلاع على كراسة الإجابة بالتظلم.

- إرسال نتيجة التظلمات بعد 15 يومًا من انتهاء آخر موعد للتظلمات إلى الإدارات.

وفي سياق متصل، قال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في بيان له إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية للتنسيق الكامل مع جميع الإدارات التعليمية للوقوف على تلقي طلبات تظلمات الشهادة الإعدادية ومراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا.