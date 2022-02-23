السيسي لطلاب «الحربية»: أوعوا وزنكم يزيد طول عمركم.. راقبوا أنفسكم

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، جولة تفقدية لمقر الكلية الحربية، ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، كواليس الزيارة، إذ وجه حديثه للطلاب قائلًا: «الدفاع عن أمن واستقرار الدولة، ده أمر مش بسيط، ده أمر كبير أوي، وحمل وأمانة عظيمة جدًا جدًا».

الحرص على عدم زيادة الوزن واجب.. الكلام مش للعسكريين بس

أضاف السيسي، خلال كلمته لطلاب الكلية الحربية: «عاوز أقولك وأقولكم، خلي بالك من لياقتك البدنية، مش دلوقتي ومش بعد ما تتخرج، لأ، طول عمرك، أنت ومن تتولى مسئوليتهم، أوعى وزنك يزيد، أوعى، راقب نفسك وراقب مسؤوليك، ده موضوع مهم جدًا جدًا، مش بس حتى للعسكريين بالمناسبة لا، لكل الناس وتبقوا حرصين على ده».