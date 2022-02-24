حظك اليوم برج العقرب الخميس 24-2-2022 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج العقرب يمتلكون العديد من الصفات التي تجعلهم محببين لمن حولهم، فهم يحبون العطاء وقادرون على ذلك في جميع الأوقات والظروف، كما لديهم قدرة على التركيز العالي في مختلف الأمور، ويستمرون في المحاولة لتحقيق خططهم وأهدافهم التي يريدون الوصول إليها، ويعرف عنهم الشجاعة فلا يخافون أبدا من التحديات التي تواجههم، ويتمتعون بالإخلاص الشديد والولاء لمن حولهم وأصدقائهم والمقربين منهم، كما أنهم يقدرّون الأمانة والثقة والوفاء في حياتهم كثيرا.

حظك اليوم مولود برج العقرب مهنيا

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على المستوى المهني، يخبرهم بالتفكير والدراسة قبل الإقدام على فعل شئ، إذ يوجد القمر في منزلك الثاني، لذا من المهم اليوم أن تدرس جيدا كيفية استثمار طاقاتك، وتخطط وتحدد أولوياتك جيدا.

حظك اليوم مولود برج العقرب عاطفيا

يحذرك الفلك وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، من تصرفات اليوم لذا يجب عليك أن تنتبه في تعاملاتك، وحافظ على اللباقة في الحديث مع من حولك.

عيوب برج العقرب

من عيوب برج العقرب حب الامتلاك فهم إذا أحبوا أحد أرادوا أن يكون لهم وحدهم، ولا يختلط بغيرهم لدرجة تزعج من حولهم، كما لديهم غيرة شديدة من الآخرين، ودائما ما يجدون المواقف التي يفتعلون بها مشاكل مع أحبائهم، ومن عيوبهم أيضا الكتمان والغموض، فهم لا يكشفون الكثير عن أنفسهم للآخرين، ومع تصرفاتهم وحبهم للتحكم في من حولهم لا يسمحون لأحد أبدا بالتحكم فيهم.