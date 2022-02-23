حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 23-2-2022 مهنيا وعاطفيا

شجاعته الكبيره في مواجهة التحديات، تجعل من مولود برج العقرب شخصية مثابرة بشكل كبير، ويتميز مولود برج العقرب أيضا بأنه لديه القدرة على التركيز بكافة الأمور، ما يجعله يصل إلى أهدافه بشكل سريع، كما أنه طموح، يسعى دائما للوصول للمناصب العليا في وقت قصير، ويساعده على ذلك إخلاصه وولاءه في العمل، ولا يخاف أصحاب هذا البرج من مواجهة التحديات والصعوبات والأزمات.

يبحث مولود برج العقرب بشكل دائم عن الحقيقة، كما أنه غيور بشكل كبير على الأشخاص المحيطين به، ويحب تجربة كل ما هو جديد، كما أنه يحب مقابلة الأشخاص الجدد، ويميل إلى فصل الشتاء وأجواءه الباردة والطقوس الليلية الهادئة، ويبحث دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نقدم له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والصعيد العاطفي وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدفعك اليوم لتوجيه جهودك نحو أعمال تعود عليك بالفائدة.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر ببرجك مما يجعلك تثير الإعجاب والفضول بشخصية ساحرة.

الحب عند برج العقرب

يميل مولود برج العقرب في علاقاته العاطفية للشغف في علاقته مع المقربين منه، كما أنه يحرص دائما على تعزيز العلاقة مع شريك حياته، ودائما يقدم يد العون والمساعدة للطرف الآخر، ويدفعه للإمام.