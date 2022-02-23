السيسي لطلاب الحربية: كنت بجيب في العقلة 65 عدة.. والعسكرية «رجولة»

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي طلاب الكلية الحربية، خلال تفقده الكلية اليوم، بالحفاظ على لياقتهم وأجسادهم في الوقت الحالي، حتى بعد التخرج، «أنا كنت بجيب في العقلة 65 عدة، بس ده كان لابد تكون ضمن برنامج رياضي كامل، عشان أعمل ده، استأذنت من نقيب أول السرية، قلت له يا فندم من فضلك إديني تصديق إني أقوم ساعة بدري، كنت آجي الساعة البدري كل يوم قبل طابور اللياقة، أعمل البرنامج ده ليا شخصي».

على طلاب الكلية احترام زملائهم في كل المستويات

أضاف السيسي، خلال حديثه للطلاب: «عملوا بطولة الكلية بعد 6 شهور من دخولي، بقيت بطل الكلية، بقول كده عشان بس مش تبقوا أبطال الكلية، لا، عشان يبقى كمان اللي رقيب أول سرية، يحط ده في سريته، ولما يلاقي طالب كويس يشجعه، فاهمين، خدوا بإيد بعضكم وحبوا بعض، وخليك كبير، الكبير هنا مش سن، الكبير هنا سلوك، متغلطش أبدا، لازم تحترم زميلك، على كل المستويات».

العسكرية رجولة في السلوك

تابع رئيس الجمهورية: «كلنا اتربينا على احترام الكبير، لكن الصغير اللي أنا مسؤول عنه اتعامل معاه ازاي؟ أخلي بالي منه ازاي؟ فيه ناس فاكرة أن العسكرية خشونة! لا العسكرية رجولة في السلوك».