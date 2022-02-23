السيسي: عملنا حاجات كتير عشان كورونا لكن التنمية لم تتوقف عندنا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة المصرية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» حرصت على أن توازن ما بين الإجراءات الاحترازية والحفاظ على صحة المواطنين وعمليات التطعيم وأيضا التنمية: «عملنا حاجات كتير عشان كورونا، لكن احنا التنمية لم تتوقف عندنا، لكن الدنيا كلها معملتش كده، الدنيا كلها تقريبا توقفت».

لسنا في معزل عن العالم أو ما يحدث حولنا

وأضاف «السيسي»، خلال حديثه مع طلاب الكلية الحربية، أثناء تفقده صباح اليوم، «لما توقفت الدنيا كلها، والأحداث التانية اللي انتم أكيد متابعين اللي بيحصل في الدنيا، كلها ليها تأثير كبير أوي، لها تأثير لأننا لسنا في معزل عما يحدث حولنا، أنا مش بتكلم عن المنطقة بس، أنا بتكلم عن المنطقة وعن العالم».

هناك زيادة في تكلفة السلع في العالم أجمع

وتابع رئيس الجمهورية: «يمكن تكون فيه زيادة في تكلفة السلع في العالم كله، وده أمر احنا بيبقى له تأثير علينا، بنحاول ما أمكن نقلل أو نحافظ على حجم معين من التكلفة لكن أنا مقدر إن هي برضوا ما زالت عبء وحمل على الناس، بقول الكلام ده بالمناسبة عشان تكونوا انتم يا طلاب الكلية الحربية عارفينه، وأكيد الكلام ده برضوا هيوصل للناس».