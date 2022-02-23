السيسي: نعلم الصعوبات التي تواجه مواطن الشارع البسيط

طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري على الأوضاع في مصر، خلال كلمته في جولة تفقدية لمقر الكلية الحربية، صباح اليوم، ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، كواليس الزيارة، إذ وجه الرئيس السيسي، حديثه للطلاب، قائلًا: «عاوز أطمنكم على مصر، إحنا بخير الحمد لله رب العالمين، ربنا يتفضل علينا كثيرًا جدا».

وأضاف «السيسي»، لطلاب الكلية الحربية: «ربنا تفضل علينا في ظل ظروف صعبة مرت على بلدنا خلال السنين اللي فاتت، وكل يوم نحقق الأفضل، صحيح إحنا بنعاني والظروف صعبة، واوعوا تفتكروا إن أنا أو إحنا بُعاد عن أحوال الناس، وعن الصعوبات اللي بتقابلهم، أنا بتكلم عن المواطن العادي والبسيط اللي موجود في الشارع، لأ طبعا».

السيسي: خلال فترة كورونا حصل توقف كبير خارج مصر

وتابع رئيس الجمهورية: «بس احنا بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، 100 مليون دلوقتي، عشان تبقى كل المطالب بتاعتهم واحتياجاتهم مجابة في ظل الظروف اللي بيمر بها العالم، صعبة، لأنه حصل خلال فترة كورونا توقف كبير أوي خارج مصر».