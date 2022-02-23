«لو عايز تدرب كورة».. فرصة ذهبية من الشباب والرياضة للموهوبين

أصبحت كرة القدم هي الهواية الأكثر انتشارا بين الشباب والأطفال، ما يجعلهم يبحثون عن المؤسسات الخاصة بتدريب كرة القدم، حتى يستطيع الموهوب منهم المشاركة في الدوري المصري، والذهاب للفرق التي تشارك به، ما جعل وزارة الشباب والرياضة تعلن عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن إطلاق المشروع القومي لاكتشاف ورعاية الموهوبين في كرة القدم، وحاجة مؤسسة «ستارز أوف إيجيبت» عن حاجتها لمدربين كرة قدم.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة في إعلانها أن المؤسسة تطلب مدربي كرة القدم للانضمام إلى فريق عمل المؤسسة لاكتشاف الموهوبين في كرة القدم، ليكون ذلك ضمن المشروع الذي تتبناه الوزارة لرعاية واكتشاف الموهوبين، وحددت تفاصيل ذلك في إعلانها، لذلك نرصد من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة للتقديم حتى يلتحق مدربو الكرة لمؤسسة «ستارز أوف إيجيبت»، وآخر موعد للتقديم.

الشروط المطلوبة للالتحاق بمؤسسة «ستارز أوف إيجيبت»

- أن يكون المتقدمم من الشباب حديثي التخرج.

- أن يكون المتقدم للالتحاق بالمؤسسة خريج تربية رياضية قسم كرة قدم.

- أن يكون قادرا على إجادة اللغة الإنجليزية.

- ألا يكون لديه عمل لدى أكاديميات خاصة.

- أن يكون متواجدا في محافظات «القاهرة، القليوبية، كفر الشيخ، الشرقية، بورسعيد، المنيا، الجيزة، الواحات البحرية، الغربية، الاسماعيلية، الدقهلية، أسوان، الإسكندرية».

المشروع القومي لاكتشاف ورعاية الموهوبين لكرة القدم

وحدد المشروع القومي لاكتشاف ورعاية الموهوبين لكرة القدم، والتي تعرف باسم «ستارز أوف إيجيبت» آخر موعد للتقديم ليكون يوم الإثنين الموافق 28 فبراير الجاري، وعلى الراغبين في التقدم للالتحاق بالمشروع الدخول عبر الرابط الخاص بالتقدي عبر موقع وزارة الشباب والرياضة من هنــــــــــــا.

وبالنسبة للاختبارات الخاصة بقبول المتقدمين تكون عن طريق المدرب العام للمشروع، وستكون الاختبارات يوم الأحد الموافق 6 مارس المقبل في تمام الساعة 12 ظهرا.