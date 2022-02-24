تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري.. سيخضع لعملية جراحية خلال ساعات

نفت «ماجي» مديرة أعمال الفنان سمير صبري، ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، عن تدهور حالة الفنان الصحية، وقالت «ماجي» لـ«الوطن»، إن الفنان سمير صبري حالته الصحية مستقرة، وسيخضع لعملية جراحية خلال ساعات، مطالبة جمهوره ومحبيه بالدعاء له: «أتعجب كيف يقال إن حالته متدهورة، وهو سيخضع لعملية جراحية، هذا كلام غير منطقي، الرجاء الدعاء له».

وأضافت «ماجي»: «لا صحة لما تردد عن تدهور حالة الفنان سمير صبري الصحية، بالعكس حالته جيدة وسيخضع للعملية الجراحية، وإن شاء الله يعود بصحة جيدة لجمهوره ومحبيه».

حالة سمير صبري الصحية

وكان الناقد الفني طارق الشناوي، طمأن جمهور الفنان القدير سمير صبري، على حالته الصحية مطالبًا جميع محبيه بالدعاء له، وكتب عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «أمس كان سمير صبري يراجع تفاصيل برنامجه الغنائي (ذكرياتي) مع المخرج المبدع محمد تركي، على محطة الأغاني، ليذاع اليوم الساعة الرابعة».

وأضاف «الشناوي»: «سمير في المستشفى يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وخلال أيام إن شاء الله سيعود لمنزله، وأتمنى أن يتوقف البعض عن إطلاق الشائعات».

واختتم الناقد الفني طارق الشناوي: «ندعو الله بالشفاء العاجل للفنان الكبير المتعدد المواهب الذي منحنا الكثير ولا يزال».

سمير صبري على كرسي متحرك في آخر ظهور

وكان آخر ظهور للفنان سمير صبري، على كرسي متحرك، خلال ندوة ضمن فعاليات معرض الكتاب في دورته الـ53، وهو ما أثار قلق الجمهور بشأن حالته الصحية.