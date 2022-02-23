سمير صبري: تغلبت على السرطان.. «هعمل عملية حرجة خلال 4 أيام»

قال الفنان سمير صبري، إنّه يحصل على العلاج الكيماوي منذ عام، وهو ما أثر على القلب، «المفروض إني أعمل جراحة في القلب خلال الأيام القليلة المقبلة، وادعوا لي أطلع منها سليم»، موضحًا أنه كان مصابا بالسرطان، وتغلب عليه بفضل الله، ويستعد لإجراء عملية في القلب خلال 3 أو 4 أيام، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، الذي يُعرض على قناة «المحور».

نجوم الفن زاروه في المستشفى أثناء مرضه

أضاف «صبري»، أنه سيجري عملية حرجة الفترة المقبلة، «هعمل عملية جامدة شوية ومحتاجة رعاية جامدة جدًا، وإن شاء الله أتخطاها، والـ50 سنة اللي قضيتهم في الفن والسينما والثقافة عمري ما هنساهم، وعمري ما هنسى إني عملت حلقة كاملة على دمار خط بارليف، ودي من الحاجات الجميلة اللي بعتز بيها في شغلي»، موضحًا أن أن ميرفت أمين ودنيا سمير غانم ونجوى فؤاد وفيفي عبده، وعددا كبيرا من نجوم الفن زاروه.

سمير صبري يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابع الفنان سمير صبري: «أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أنه رجع مصر للدنيا، ورجع الدنيا لمصر، وأتمنى أن تبلغيه بهذا الأمر، ولو أنا كنت في صحتي كنت عملت 9 آلاف برنامج على الإنجازات اللي هو بيعملها، أنا بتكلم من قلبي، يا رب يديني الصحة عشان أشوف الجمهورية الجديدة هنعمل فيها أيه»، موضحًا أن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، اتصلت به هاتفيا للاطمئنان على صحته: «قالت لي لو احتجت حاجة قولي متتأخرش».

مديحة حمدي: سمير صبري أكتر حد بيعمل خير في السر

فيما ذكرت الفنانة مديحة حمدي، أن الفنان سمير صبري نموذج للفنان الشامل، إذ يستطيع تقديم مختلف الأدوار، ويمكنه تقديم الأدوار الاستعراضية كما أنه إعلامي قدير، «فاعل خير ومتصدق سري، ومن أكتر الناس اللي أعرفهم بيعملوا أعمال خير، ومش بيعلن عنها، إحنا في أيام مفترجة وربنا يشفيه».