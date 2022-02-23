مديحة حمدي تعتذر لـ رجاء حسين على الهواء: كانوا واخدين التليفون مني

قالت الفنانة رجاء حسين، إنها كانت «شقية» في مرحلة الشباب، لكن الفنانة مديحة حمدي كانت عاقلة وعظيمة وتحافظ على أسرتها وصداقاتها وكيانها، «مديحة حمدي على خلق كبير ومن أول ما عرفتها لحد اللحظة دي ملهاش أي علاقات وحشة مع أي زميل أو زميلة»، موضحة أن مديحة حمدي كرمت فنانين لم تكرمهم الدولة، وأنها كانت من ضمن هؤلاء المكرمين، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، على قناة «المحور».

رجاء حسين: مديحة حمدي فنانة صادقة وجميلة

وأضافت رجاء حسين، أن مديحة حمدي فنانة صادقة وجميلة، وتحبها كثيرًا، «أنا كلمتها كتير عشان أطمن عليها، لكن للأسف مكانتش بترد عليا، لكن هي سيدة محترمة وجميلة وأحبها كثيرا»، فيما ردت الإعلامية بسمة وهبة: «مديحة حمدي كانت في الفترة دي مصابة بفيروس كورونا المستجد، وده دور قاتل، ربنا ما يحكم عليكي»، فيما اعتذرت مديحة حمدي للفنانة رجاء حسين، «كانوا واخدين التليفون مني عشان مردش على حد أو أتحمس وأنزل من البيت أشتغل».

أطلقت صالونا ثقافيا حتى تشغل فراغها وتكرم زميلاتها اللاتي تستحق التكريم

وقالت مديحة حمدي، خلال حوارها في البرنامج نفسه إنها أطلقت صالونا ثقافيا حتى تشغل فراغها وتكرم زميلاتها اللاتي تستحققن التكريم: «كرمت رجاء حسين لأنها رائعة وتستحق التكريم، وعندما تكرم فنانة فنانة أخرى، فإن الفنانة المكرّمة تشعر بشعور رائع»، فيما ردت رجاء حسين: «مديحة ست محترمة وأنا بحب المحترمين، بس طلعت مني بلاوي سوداء وخلتني أتكلم عن كل تفاصيل حياتي شخصية زي إني اتضربت بالشبشب، وعمري ما طلعت أسراري لحد قبل كده إلا مديحة حمدي».