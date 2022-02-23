مصرع رضيعة وإصابة 5 في تصادم سيارة نقل وميكروباص على «زراعي الصف»

شهد طريق 21 أمام قرية الحي بالصف جنوب الجيزة، حادثا مأساويا بعدما لقيت رضيعة تبلغ من العمر عامين، مصرعها، وأصيب 4 سيدات ورجل، إثر حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بميكروباص، وجرى نقلهم إلى مستشفى الصف المركزي.

وتلقت غرفة عمليات الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري بالطريق الزراعي بالصف، وعلى الفور انتقل رجال الأمن والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة نقل بأخرى ميكروباص، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، كما جرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.