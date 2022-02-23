دفن جثمان الطفلة اليمنية ضحية تعذيب عمها بفيصل في مقابر أكتوبر

أكد مصدر بالطب الشرعي، الانتهاء من إجراءات دفن جثمان الطفلة لقاء جهاد حبشي 12 سنة، يمنية الجنسية، التي لفظت أنفاسها الأخيرة بسبب التعذيب علي يد عمها بمنزلها الكائن بمنطقة فيصل خلال الشهر الماضي.

وأضاف المصدر أنّ حانوتي سفارة اليمن في القاهرة، حضر صباح اليوم، وسلم المشرحة كافة الأوراق المطلوبة، بالإضافة إلى صندوق نقل الموتى، تمهيدا لتغسيل الجثمان، كما قام حانوتي السفارة بتسليم المشرحة قرار النيابة العامة باستلام الجثمان، وأشار المصدر إلى أن جثمان الطفلة لقاء، سوف يخرج من مشرحة زينهم في الثانية من ظهر اليوم، تمهيدا لدفنه بمقابر أكتوبر.

بلاغ بالاشتباه جنائيا في وفاه طفلة

تلقت الأجهزة الأمنية في 8 يناير من الشهر الماضي، بلاغا من مفتش الصحة بالاشتباه جنائيا في وفاة طفلة داخل منزلها بمنطقة فيصل بالجيزة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة تدعي «لقاء جهاد حبشي»، 12 عامًا، يمنية الجنسية، تقيم مع أسرتها، ووالدها مسافر خارج البلاد.

وبالفحص تبين أن الجثة بها آثار تعذيب، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة عم المجني عليها، كان يتردد على منزلهم دائما لتلبية احتياجات المنزل، بالإضافة إلى مساعدة المجني عليها وشقيقتيها على المذاكرة، وكان دائم التعدي عليهن بالضرب، بعلم والدهن الذي طلب منه تركيب كاميرا للمراقبة في صاله الشقة حتي يرى شقيقه أثناء تربية البنات.

وكشفت التحريات أن والدة المجني عليها كانت تدخل غرفتها بمجرد دخول شقيق زوجها الشقة، وتتركه مع البنات لمساعدتهن في المذاكرة، ويوم الواقعة وأثناء تعذيب لقاء توفيت، وترك المنزل هاربا واستقل طائرة متوجها إلى اليمن، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.