إصابة 8 في انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمي بالقاهرة الجديدة

تلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة صباح اليوم بلاغاً من غرفة عمليات النجدة يفيد بإصابة 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي المتجه إلى التجمع بالقاهرة الجديدة، وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث مصحوبة بسيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وكشفت معاينة رجال المباحث عن إصابة 8 أشخاص وعن عدم وجود حالات وفاة، ورفع رجال المرور آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية بالطريق بعد أن جرى حفظ رجال المباحث على السيارة تمهيداً لفحصها.

اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة

وتبين أن سبب الحادث هو اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة مع سيرة بسرعة كبيرة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق، إذ أرسلت مندوبين لسماع أقوال المصابين ممن تسمح حالتهم الصحية عن تفاصيل وأسباب وقوع الحادث، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان وقوع الحادث تمهيداً لفحصها وتتابع النيابة العامة سير مجرى التحقيقات.

مصرع شخص وإصابة 3 بحادث سير بطريق الواحات البحرية

وفي سياق متصل، لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم وقع منذ قليل بين سيارة «سوزوكي» وأخرى نقل بطريق الواحات البحرية بالجيزة.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث، وانتقلت الأجهزة المنية إلى مكان الحادث مصحوبة بسيارات الإسعاف لنقل وإسعاف المصابين وبالفحص عن أسماء الضحايا والمصابين تبين وفاة «أحمد.ه» 47 سنة، مقيم بحلوان، وإصابة «عبدالله.ص» 24 سنة بكسر في الزراع الأيمن والفخذ الأيمن وجرح قطعي بالوجه، وإصابة «حجازي.ع» 45 سنة باشتباه كسر بالقدم اليمنى، و«تامر.ف» 38 سنة، وجرى تحرير المحضر اللازام بالواقعة.