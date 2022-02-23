عاجل.. موانئ البحر الأحمر تعلن إغلاق ميناء نويبع بسبب سوء الطقس

أكد اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أن منطقة خليج العقبة بمحافظة جنوب سيناء، تشهد أجواءً غير مستقرة منذ حوالي ساعتين، وترتب على الطقس السيء هبوب رياح شديدة، تسببت في ارتفاع الأمواج بمياه خليج العقبة.

وأوضح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الأربعاء، أن إدارة ميناء نويبع البحري شكلت غرفة طوارئ لمواجهة موجة الأحوال الجوية السيئة، مشيراً إلى أن إدارة الميناء قررت إغلاقه لحين تحسن الأحوال الجوية.

أسباب غلق ميناء نويبع

وأكد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر أنه تقرر إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، اعتباراً من الساعة 9:30 من مساء اليوم الأربعاء، بسبب سوء الاحوال الجوية وشدة الرياح، حيث بلغت سرعة الرياح من 20 إلى 23 عقدة، واتجاه الرياح جنوبية.

وقال «عبد الرحيم» إن حالة البحر مضطربة جداً، لذا تقرر إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، حفاظاً على سلامة الملاحة البحرية، ومنع دخول أو خروج العبارات بين ميناء نويبع والعقبة الأردني.

اتخاذ التدابير لضمان سلامة العلامات الملاحية

وأضاف أنه جري التشديد على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.