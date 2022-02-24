«صحة الوادي الجديد» تنقذ حياة طفل وُلد بأمعاء خارجية (صور)

أنقذت منظومة العلاج عن بعد بمحافظة الوادي الجديد، أمس الأربعاء، طفلا حديث الولادة بأمعاء خارجية، وضعته والدته داخل أحد المنازل بقرية في مركز الفرافرة.

الطفل كان في حالة صحية سيئة

وأعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، في بيان له مساء اليوم، أن وحدة العلاج عن بعد أنقذت حياة الطفل حديث الولادة، الذي جاء في حالة صحية سيئة للغاية، وجرى عمل اتصال طبي ما بين مستشفي الداخلة العام ووحدة جراحة الأطفال بمستشفى أسيوط الجامعي، التي أنقذت حياته.

وأوضح «محروس» أن الطفل بعمر يوم واحد، كان يعاني من نقص كامل في تكوين جدار البطن الأمامي مع خروج الأمعاء خارج البطن ووجود ثقب في جدار الإثنى عشر.

إجراء عملية جراحية عاجلة لانقاذ حياته

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، أنه على الفور تمكنت وحدة الاتصال الطبي عن بعد بمستشفى الداخلة بالتواصل مع مستشفى أسيوط الجامعي، وعرضت حالة الطفل، وأجريت عملية جراحية عاجلة له، وكانت النتيجة إنقاذ حياته.

الاتصال الطبي يستقبل الحالات كافة

وأوضح الدكتور أحمد محروس، أن محافظة الوادي الجديد بدأت بالفعل في تشغيل عيادات «الكشف عن بعد»، لاستقبال الحالات التي لا تتوفر لها تخصصات طبية في المحافظة؛ إذ تعرض بصفة يومية على استشاريين، تنفيذاَ لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، المحافظ، بالتوسع في التواصل مع كبرى المستشفيات الجامعية.

أماكن وحدات الاتصال الطبي

الجدير بالذكر، أن عيادات وحدة الاتصال الطبي عن بُعد توجد في 10 مراكز وقرى بالمحافظة، منها: المنيرة، مستشفى الخارجة التخصصى، وحدة بولاق الصحية، مستشفى باريس المركزي، مستشفى بلاط المركزى، مستشفى الداخلة العام، وحدة الجديدة الصحية، وحدة غرب الموهوب الصحية، وحدة أبو هريرة الصحية، مستشفى الفرافرة المركزي.