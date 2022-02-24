عزل رئيس مركز أبو صوير بالإسماعيلة بسبب تعديات الأراضي الزراعية

أصدر اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، قرارا اليوم الخميس، بعزل رئيس مركز ومدينة أبوصوير، ورئيسي قريتين بالمركز ذاته، وإحالة بعض الموظفين إلى النيابة العامة.

شريف بشارة: تقاعسو في تنفيذ مهام عملهم

وقال بيان رسمي لديوان محافظة الإسماعيلية، إنه جرى عزل كلا من رئيس مركز ومدينة أبو صوير، ورئيسي قرية أبو صوير البلد، والمحسمة الجديدة، وإيقاف 2 من مسؤولي حماية الأراضى بالجمعية الزراعية، و2 من فنيي التنظيم بالقريتين.

وأوضح البيان أن العزل جاء للتقاعس فى آداء مهام عملهم وإهمالهم في تنفيذ الأعمال، ما أدى إلى تعدي بعض المواطنين على الأراضى الزراعية بالبناء.

وكلف محافظ الإسماعيلية، المهندسة سعدية إبراهيم أمين، نائب رئيس المدينة، بتسيير الأعمال، كرئيس مركز ومدينة أبو صوير، وسكرتيرا القريتين لتسيير الأعمال كرئيسين.

تحويل المقصرين إلى النيابة

وقال محافظ الإسماعيلية في البيان، إنه وجه بإحالة المسؤولين والمتعديين للنيابة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة التعامل بكل حسم في ملف مخالفات البناء.

وعقد «بشارة» اجتماعا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، مساء أمس الأربعاء، لمتابعة ملف التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة، والإجراءات التي جرى اتخاذها من قبل رؤساء الوحدات المحلية، تجاه ملف التعديات.

وناقش المحافظ آخر تطورات ملف التعديات بالمحافظة، مشددا على تكثيف الحملات الميدانية لإنهاء ملف التعديات بالكامل، والحفاظ على أراضى أملاك الدولة وحمايتها، وعدم التهاون أو التفريط بحق الشعب والدولة في حماية أراضيها، وذلك وفق الاتجاه العام للدولة، بالتصدي الحاسم لأشكال التعدي كافة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على هيبة الدولة.