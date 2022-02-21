إحالة أوراق المتهم بخطف وقتل «طفل الإسماعيلية» للمفتي

أمرت محكمة جنايات التل الكبير في محافظة الإسماعيلية، برئاسة المستشار معوض ثروت، بإحالة أوراق قاتل «طفل الإسماعيلية»، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه.

وانتدبت المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم خلال الجلستين الماضيتين، استمعت فيها إلى طلبات الدفاع وأقوال المتهم وشهود العيان حول الواقعة.

تفاصيل واقعة خطف وقتل طفل بالتل الكبير

وتعود الواقعة إلى شهر ديسمبر الماضي، بإبلاغ أحد أهالي قرية «أم مشاق»، التابعة لمركز ومدينة التل الكبير، بتغيب نجله، وأفاد مقدم البلاغ بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً من مجهول، لطلب فدية 150 ألف جنيه.

وبتشكيل فريق من المباحث الجنائية بمركز ومدينة التل الكبير، برئاسة المقدم محمد فؤاد، تمكن ضباط البحث من تحديد هوية المتهم وضبطه بعد تحديد موقعه.

وأكدت تحريات المباحث الجنائية أن المتهم كان صديقاً للمجني عليه، كونه يعمل سائق «توكتوك»، وطلب منه توصيله إلى بعض الأماكن، إلا أن الطفل اكتشف علاقة المتهم مع سيدة، وحاول ابتزازه.

اعترافات المتهم بقتل المجني عليه في منطقة نائية

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، بعدما طلب من المجني عليه توصيله بمركبة «التوكتوك»، التي يعمل عليها، وقام باصطحابه إلى منطقة نائية وسط الزراعات، وقام بالتخلص منه بخنقه ووضعه في كيس بلاستيك، وإلقاء جثته.

وقال المتهم، في اعترافاته، إنه ارتكب الواقعة بعد محاولات المجني عليه ابتزازه، وطلب منه أموالاً ومبالغ مالية مقابل عدم الافصاح عن علاقة المتهم مع السيدة وفضح أمره.

وتحفظت الشرطة على الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة، وأيضا الكيس البلاستيكي والحبل المستخدم في قتل المجني عليه وخنقه، فيما وجهت له المحكمة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.