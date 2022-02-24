مصدر لـ«الوطن»: تحسن الحالة الصحية لنادية عمارة وعودتها للبرنامج قريبا

يتصدر اسم الداعية الإسلامية نادية عمارة، مقدمة برنامج «قلوب عامرة»، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد تدهور حالتها الصحية، خلال الأيام الماضية، إذ انتقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

تطورات الحالة الصحية لنادية عمارة

وكشف مصدر مقرب من الداعية الإسلامية نادية عمارة، مقدمة برنامج «قلوب عامرة»، عبر شاشة «on»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحالة الصحية لنادية عمارة تشهد تحسنا نوعيا: «الحالة الصحية للداعية نادية عمارة بدأت تتحسن الحمد لله».

عودة نادية عمارة قريبا

وأضاف المصدر أن الداعية الإسلامية نادية عمارة، قد تعرضت في الفترة الأخيرة لعدة أزمات صحية: «في الفترة الأخيرة تعرضت الداعية الإسلامية نادية عمارة إلى عدة وعكات صحية، بس المرادي طولت شوية، وده نتيجة الإجهاد الشديد»، مؤكدا أن الداعية سوف تعود قريبًا إلى برنامجها.

من الداعية الإسلامية نادية عمارة؟

درست الداعية الإسلامية نادية عمارة، بكلية الآداب لجامعة الإسكندرية قسم اللغة العربية شعبة الدراسات الإسلامية، وتتلمذت على يد الشيخ الشعراوي، وبعد تخرجها حصلت على الماجستير ثم الدكتوراه.

وقدمت الداعية الإسلامية نادية عمارة، العديد من البرامج، مثل: «أنوار رمضان»، و«فقه النساء»، وغيرهما من البرامج الدينية، ولكنها اشتهرت من خلال برنامج «قلوب عامرة»، الذي يُذاع على شاشة «أون»، ويسلط الضوء على فقه النساء، وغيرها من المسائل الفقهية الإسلامية الهامة.