الحالة الصحية للدكتورة نادية عمارة.. ما تزال بالمستشفى ومطالب بالدعاء

سيطرت تفاصيل الحالة الصحية للدكتورة نادية عمارة، مقدمة برنامج «قلوب عامرة» عبر قناة «ON»، على محركات البحث وتريندات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرضها إلى أزمة صحية طارئة خلال الساعات الماضية، اضطرت على إثرها للانتقال إلى أحد المستشفيات، لتلقي العلاج اللازم.

الحالة الصحية للدكتورة نادية عمارة

تعاني نادية عمارة، من إجهاد وبعض الآلام في المعدة، وتحاملت على نفسها فترات طويلة، دون أن تشتكي -بحسب مصادر مقربة منها-، لكنها فوجئت بآلام مبرحة، اضطرت معها للذهاب إلى المستشفى، حيث أجرى الأطباء المعالجون، فحوصات شاملة لها، خصوصًا أنها كانت تعاني من عدم اتزان وارتفاع في درجة حرارتها.

موعد مغادرة مقدمة برنامج «قلوب عامرة» المستشفى

عن الحالة الصحية للدكتورة نادية عمارة، يقول نجلها «أحمد»، إنه فور نقل والدته إلى المستشفى، دارت الشكوك حول إصابتها بفيروس كورونا، بسبب معاناتها من ارتفاع في الحرارة، ولم يكن الأطباء قادرون على تشخيص الحالة، إلا بعد إجراء فحوصات شاملة وكل التحاليل والأشعة، للاطمئنان عليها.

وطمأن شقيقها أحمد عمارة، في تصريحات صحفية، جمهورها ومتابعيها، مؤكدا أنها في تحسن، وهناك اتجاه من قبل الأطباء للإذن لها بالخروج من المستفشى، خلال الـ48 ساعة المقبلة، على أن تستكمل علاجها بالمنزل، وتنال قسطًا كبيرًا من الراحة، لحين التماثل للشفاء بشكل تام.

مطالب بالدعاء بالشفاء العاجل

في إطار متابعة الحالة الصحية للدكتورة نادية عمارة، طلب حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، متابعيها بضرورة الدعاء لها بالشفاء العاجل، وسرعة تجاوز محنتها المرضية، وحث رواد السوشيال ميديا على تكثيف الدعاء لها.

وتعد «نادية»، من أشهر الداعيات الإسلاميات، إذ تتناول في برنامجها «قلوب عامرة»، الذي تقدمه على شاشة «ON»، كل ما يتعلق بشؤون المرأة في الإسلام، والإجابة عن تساؤلات جمهورها، فيما يتعلق بالفقه والعقيدة، وما يرتبط بهما في شئون الحياة بشكل عام.