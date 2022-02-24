صاحب مصنع منظفات يذبح عاملا ويمثل بجثته لخلافات بينهما في الشيخ زايد

أنهي صاحب مصنع منظفات صناعية بالشيخ زايد، حياة أحد العاملين لديه ذبحا، وأقدم على تقطيع جثته ودفنها بمزرعة على حدود المدينة، وتم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن مكان دفن الجثة.

وعقب تقنين الإجراءات استخرجت الأجهزة الأمنية باستخراج الجثة، وتبين شطرها لنصفين، ونُقلت الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وقررت النيابة العامة استدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بلاغ باختفاء شخص في ظروف غامضة

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من أسرة «مصطفى عبد النبي»، 44 عامًا، يفيد باختفائه، وأضافت الأسرة في بلاغها أن المتغيب كان يعمل بمصنع للمنظفات الصناعية بمنطقة الشيخ زايد ولم يستمر في عمله سوي 10 أيام فقط.

وتابعت الأسرة أنه قبل اختفائه حضر صاحب المصنع وسأل عليه معللا أن المجني عليه له بعض المستحقات المالية ولابد أن يمر عليه في أقرب وقت، وأكدت الأسرة أنه عندما حضر وعلم بالرسالة التي تركها له صاحب مصنع المنظفات توجه علي الفور للقائه ولم يعد للمنزل من وقتها.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين صحة المعلومات التي أدلت بها أسرة الشاب المختفي، وتبين أن صاحب مصنع المنظفات وراء اختفاء المجني عليه.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بقتل المجني عليه بسبب خلافات بينهما، وأنه قام بتقطيع الجثة ودفنها في مزرعة بالشيخ زايد، وأرشد عن مكان دفنها، وتم استخراجها وتحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.